Pellegrini písal Kiskovi: Vieš, že Fico chce veľmi odísť a vie byť konštruktívny

Správy ukazujú zákulisie voľby sudcov.

26. feb 2020 o 17:58 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Šéf Smeru Robert Fico sa chce stiahnuť, byť predsedom Ústavného súdu a v takom prípade ponúka upokojenie situácie, písal Peter Pellegrini v januári 2019 vtedajšiemu prezidentovi Andrejovi Kiskovi, ktorý vtedy čelil správam o daňovej kauze jeho firmy KTAG.

Ukazuje to časť ich komunikácie, ktorú v stredu zverejnil poslanec z klubu SaS Ondrej Dostál.

„Vieš, že ON by už chcel veľmi odísť. A jediné riešenie pre neho pripadá predseda US. To posolstvo je skôr, že by to veľmi chcel a na oplátku ponúka veľmi konštruktívny dialóg a snahu o upokojenie situácie na všetkých frontoch, kde ešte nejaké problémy by mohli byť,“ písal Pellegrini 4. januára Kiskovi.

Pellegrini polícii potvrdil, že komunikácia je autentická.

Pre Sme Dostál povedal, že zverejnenie správy nekonzultoval s Kiskom a chcel len reagovať na antikampaň, ktorá sa proti Kiskovi pred voľbami vedie.

Kiska na brífingu vyhlásil, že nepovažuje za slušné zverejňovať súkromnú komunikáciu a nevedel, že to Dostál chce urobiť.

Kiska sa sťažoval na vydieranie

Aj na túto komunikáciu odkazoval Kiska vo februári 2019, keď vyhlásil, že sa ho snažil Fico vydierať. Išlo podľa Kisku o Ficovu reakciu na to, že ho odmietal vymenovať za predsedu Ústavného súdu.