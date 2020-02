Fico sa podľa Remišovej zľakol Kisku. Raši a Heger označili kampaň za ostrú

Politici sa vyjadrili aj k možnej spolupráci.

26. feb 2020 o 20:43 SITA

BRATISLAVA. Kampaň pred parlamentnými voľbami bola ostrá.

V diskusnej relácii televízie TA3 Téma dňa sa na tom zhodli podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu a podpredseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Richard Raši a predseda poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Eduard Heger.

Podpredsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová uviedla, že voči ich strane bola vedená špinavá antikampaň, počas ktorej boli terčom množstva útokov.

Beblavý ocenil zastavenie rastu ĽSNS

Programový líder koalície Progresívne Slovensko/Spolu Miroslav Beblavý je zasa rád, že v kampani sa celej demokratickej opozícii podarilo zastaviť rast Mariana Kotlebu a jeho strany.

„Kampaň bola tento rok ostrá. Nesmieme však zaspať na vavrínoch, keďže finálny boj nás čaká v sobotu,“ povedal Heger. Raši verí, že Smeru-SD sa podarí dotiahnuť kampaň do úspešného konca a volebný líder strany Peter Pellegrini bude aj po voľbách predsedom vlády.

„O post premiéra sa uchádza veľa kandidátov, ale je tu len jeden skutočný, ktorý má potrebné skúsenosti, a to je Peter Pellegrini,“ myslí si vicepremiér.

Remišová pripomenula, že počas kampane sa chystal aj debatný duel medzi predsedom Smeru-SD Robertom Ficom a lídrom strany Za ľudí Andrejom Kiskom.

„Našli sme aj vhodné priestory pred študentami, no Fico sa zjavne zľakol a napokon vycúval,“ uviedla. Raši jej oponoval a poznamenal, že hádam si nikto nemyslí, že by sa predseda Smeru-SD bál Andreja Kisku.

Remišová verí, že Kollár by zahlasoval za dobré veci

Politici sa vyjadrili aj k možnej povolebnej spolupráci. Beblavý je presvedčený, že ak sa podarí vytvoriť vládu zmeny opozičných politických strán, tak Smer-SD a Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko sa ju budú snažiť od prvého dňa zničiť.

„Preto je nesmierne dôležité, aby boli v budúcej vláde strany a ľudia, ktorí keď sa vopred na niečom dohodnú, tak zostanú v postojoch pevní. Nová vláda musí priniesť nový štandard,“ zdôraznil programový líder PS-Spolu.

Remišová verí, že líder hnutia Sme rodina Boris Kollár by zahlasoval za dobré veci, ktoré by predložila nová vláda, aj keby nebol jej súčasťou. Podľa Hegera majú ľudia plné zuby toho, že politici zakrývajú to, čo robia.

„Preto sa do politiky snažíme prinášať pravdivosť a úprimnosť,“ zdôvodnil predseda poslaneckého klubu OĽaNO. Raši sa domnieva, že ak opozícia zostaví vládu, bude to vláda chaosu.