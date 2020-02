Meteorológovia varujú pred silným vetrom na horách

Na Slovensku bude premenlivá, na severe až veľká oblačnosť.

27. feb 2020 o 9:08 SITA

BRATISLAVA. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa pre jedenásť okresov v Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji pred silným vetrom na horách.

Uvádza to na svojej oficiálnej stránke. Výstraha trvá do obeda 12:00, následne od 22:00 do 3:00 nasledujúceho dňa.

Vietor môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 30 až 37 m/s (110 až 135 km/h). Predstavuje tak potencionálne nebezpečenstvo napríklad pre pešiu turistiku a horolezectvo.

Na Slovensku bude premenlivá, na severe až veľká oblačnosť. Miestami sa môže vyskytnúť dážď alebo prehánky. Od 400 až 500 metrov očakávajú meteorológovia snehové zrážky.

Najvyššia denná teplota má byť 5 až 10 °C, v Žilinskom kraji a na Spiši okolo 3 °C. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov bude okolo -6 °C.



SHMÚ uvádza, že fúkať by mal prevažne severozápadný vietor 3 až 10 m/s, v nárazoch ojedinele okolo 14 m/s (10 až 35, 50 km/h).

Popoludní by mal zoslabnúť. V podvečer na juhozápade by mal fúkať postupne južný vietor do 6 m/s (20 km/h).



Predpokladané množstvo zrážok je do 3 milimetrov a v prípade snehu do 4 centimetrov.