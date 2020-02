Kočnera a Ruska v kauze zmeniek uznali za vinných, dostali 19-ročné tresty

Verdikt súdu nie je právoplatný.

27. feb 2020 o 10:58 (aktualizované 27. feb 2020 o 11:47) SITA, TASR

PEZINOK. V kauze falšovania miliónových zmeniek dnes senát Špecializovaného trestného súdu v Pezinku uznal podnikateľa Mariana Kočnera a exriaditeľa TV Markíza Pavla Ruska za vinných.

Zároveň im obom vymeral tresty vo výške 19 rokov väzenia.

Verdikt nie je právoplatný

Kočner má tiež zaplatiť pokutu 10 000 eur. Súd tak uznal argumenty obžaloby, že zmenky v hodnote 69 miliónov eur, ktorých vyplatenia sa v občianskoprávnom konaní na súde domáhal Kočner voči Pavlovi Ruskovi a spoločnosti Markíza Slovakia nepochádzajú z roku 2000, ako tvrdili obžalovaní.

Tí si však verdikt nevypočuli, keďže po svojich záverečných vyjadreniach požiadali súd o konanie v neprítomnosti.

Verdikt súdu nie je právoplatný, procesné strany sa môžu vyjadriť v zákonnej lehote o možnom odvolaní.

Odmietol tvrdenie obžalovaných

Predseda senátu Emil Klemanič v rámci odôvodnenia rozsudku odmietol tvrdenie obžalovaných, že súd vychádzal počas procesu v ústrety prokurátorovi.

„Za tie roky si nepamätám, kedy súd predvolal toľko svedkov obhajoby," povedal.

Ďalší svedkovia navrhovaní obhajobou by podľa názoru súdu už vo veci nemali čo objasniť.

„Oni by nikdy nepovedali, že zmenky videli, bolo by to ‚možno'" alebo ‚snáď',"povedal Klemanič.

Neverejná výpoveď Tótha

Pokiaľ ide o hodnotenie dôkazov, podľa predsedu senátu bola najpodstatnejšia neverejná výpoveď svedka Petra Tótha a tiež prepisy komunikácie z Threemy.

Tóth odovzdal orgánom činným v trestnom konaní telefóny Mariana Kočnera, do komunikácie v Threeme však podľa názoru súdu nezasahoval.

Obsah komunikácie týkajúcej sa zmeniek podľa Klemaniča nespochybnila ani obhajoba.



Klemanič takisto pripomenul výpovede viacerých svedkov, ktorí skonštatovali, že zmenky nikdy nevideli. Veľmi presvedčivá bola podľa neho aj výpoveď znalkyne Eriky Strakovej.

Tá pred súdom uviedla, že podpisy Pavla Ruska na zmenkách vznikli až okolo roku 2013.

„Všetky tieto dôkazy vo svojom komplexe presvedčili súd, že podaná obžaloba bola dôvodná," povedal Klemanič s tým, že súd nemá pochybnosti, že skutok spáchali obžalovaní.

„Sú to nehorázne sumy, obrovské peniaze," povedal na margo hodnoty zmeniek.

Tresty v rovnakej dĺžke

Pokiaľ ide o uložený trest, súd vychádzal zo sadzby 12 až 25 rokov väzenia. U oboch obžalovaných pritom zohľadnili poľahčujúce aj priťažujúce okolnosti.

Súd podľa Klemaniča nakoniec neriešil, či mala v rámci spáchania skutku väčší podiel „hlava" alebo „ruky", preto dvojici uložili tresty v rovnakej dĺžke.



Obžalobe z obzvlášť závažného zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov a zo zločinu marenia spravodlivosti v tomto prípade čelili väzobne stíhaný podnikateľ Kočner a bývalý riaditeľ televízie Markíza Rusko.

Trestnému procesu predchádzala séria občianskoprávnych pojednávaní, v ktorých Kočner požadoval vyplatenie zmeniek údajne vystavených v roku 2000.

Žalovaným v prvom rade bol Rusko Keďže ten uviedol, že na vyplatenie nemá potrebné finančné prostriedky, zaplatiť by ich musela spoločnosť Markíza - Slovakia ako žalovaná v druhom rade.



Markíza dlhodobo spochybňovala pravosť zmeniek a najmä tvrdenie, že boli podpísané v roku 2000.

Rusko naopak trval na svojej verzii, že zmenky boli súčasťou urovnania kauzy Gamatex.

Pokiaľ by ich ako vtedajší riaditeľ televízie nevystavil, mohlo to podľa neho ohroziť existenciu Markízy a hrozila by jej strata licencie.

Lipšic je mimoriadne spokojný

Splnomocnenec poškodenej Markízy Daniel Lipšic je mimoriadne spokojný s rozhodnutím Špecializovaného trestného súdu a aj s výškou trestu pre Mariana Kočnera a Pavla Ruska v kauze zmenky.

Tresty sú podľa jeho slov správne a spravodlivé. Povedal to vo štvrtok pred médiami po vynesení rozsudku. Prekvapilo ho, že si obžalovaní osobne nevypočuli rozsudok.

Rozsudok pre Kočnera a Ruska v kauze falšovania zmeniek TV Markíza je podľa prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Jána Šantu akceptovateľný.

Hovorí o víťazstve nad nezákonnosťou a bohorovnosťou.

Po štvrtkovom verdikte Špecializovaného trestného súdu upozornil, že vyhrali bitku, ale je pred nimi ďalšia dôležitá debata, pretože predpokladá odvolania.