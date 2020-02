Lučanský: Polícia prijala v súvislosti koronavírusom potrebné opatrenia

Ministerstvo upravilol režim fungovania veľvyslanectiev v krajinách, kde sa vyskytol koronavírus.

27. feb 2020 o 12:46 SITA

BRATISLAVA. Štátne hmotné rezervy sú okamžite pripravené reagovať na pomoc občanom v súvislosti s koronavírusom.

Podpredsedníčka Správy štátnych hmotných rezerv Lucia Gocníková to uviedla vo štvrtok pred zasadnutím Bezpečnostnej rady SR.

Polícia prijala opatrenia

„Predkladáme na bezpečnostnú radu návrhy v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva a o všetkom vás budeme informovať," konštatovala.



Prezident Policajného zboru Milan Lučanský konštatoval, že polícia prijala všetky opatrenia k tomu, aby boli pripravení riešiť prípad možného výskytu koronavírusu.

Budú podľa neho postupovať v zmysle pokynov a požiadaviek zdravotníkov. Ak by bolo potrebné uzavrieť nejakú obec, polícia by to podľa neho zabezpečila bežnými silami a prostriedkami.

„Budeme sa na to musieť pripraviť a začať to logisticky riešiť. Snažíme sa reagovať pružne, aby sme vedeli túto situáciu zvládnuť," uviedol. V prípade zabezpečovania priestoru bude podľa Lučanského polícia súčinná.

Upravili režim fungovania veľvyslanectiev

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí František Ružička uviedol, že rezort upravil režim fungovania veľvyslanectiev v krajinách, kde sa vyskytol koronavírus.

"Na jednotlivých zastupiteľských úradoch v zahraničí prijímame kroky, upozorňujeme a dávame informácie pre našich pracovníkov aj klientov, ktorí prichádzajú," konštatoval.

Ak by bolo podľa neho potrebné použiť vládny špeciál, bude k dispozícii. Ako dodal, takýto krok podporuje aj EÚ tým, že vyčlenila špeciálne prostriedky na prípadný transport občanov Európskej únie z krajín, v ktorých sa objavilo ohnisko nákazy.