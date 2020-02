Pripomína mi to Ameriku počas prohibície, hovorí o vražde Kuciaka bývalý veľvyslanec

Aj v Amerike máme extrémistov, tvrdí Ronald Weiser.

27. feb 2020 o 14:42 Štefan Hudec

Ronald Weiser je bývalý veľvyslanec USA na Slovensku (2001-2004) a úspešný podnikateľ s realitami. Žije v meste Ann Arbor, v štáte Michigan.

Od vášho pôsobenia na Slovenku prešlo už takmer 15 rokov. Vnímate ho úspešnú krajinu?

Z ekonomického hľadiska je zo Slovenska krajina, ktorou som dúfal, že sa stane. Keď som prišiel na Slovensko, časť politického spektra si nebola istá, či je potrebné vstúpiť do NATO. Ja som im hovoril, že Severoatlantická aliancia dá krajine potrebnú bezpečnosť a potom bude pre vás aj oveľa jednoduchšie vstúpiť do Európskej únie. Porazili ste Mečiara a výsledky sa dostavili. Z oboch členstiev Slovensko profituje. Príkladom je príchod automobilky Jaguár, plus ďalšie tri, ktoré u vás pôsobia. Faktom je, že žiadna iná krajina na svete nevyrába viac aut v prepočte na obyvateľa.

Už v roku 2002 ste často hovorili, že Slovensko musí intenzívnejšie bojovať proti korupcii vo verejnom sektore. Čo hovoríte na fakt, že v tomto smere k veľkému pokroku nedošlo a stále patrí medzi najskorumpovanejšie krajiny v rámci Európskej únie?

Je kľúčové vždy dôsledne vyvodzovať zodpovednosť. Bohužiaľ, pred Novembrom 89 bola práve korupcia mazivom, ktorý poháňal komunistický režim. Myslím, že bude trvať niekoľko generácii, kým sa jej zbavíte. Treba začať od korupcie na nižšej úrovni, napríklad nepodplácať dopravných policajtov alebo štátnych úradníkov a postupne prejsť do najvyšších poschodí spoločnosti. Špeciálny prípad je korupcia na súdoch, o ktorej sa šuškalo už počas môjho pôsobenia na veľvyslanectve. Tu v Spojených štátoch, ak sudcu prichytia pri korupcii, ide automaticky do väzenia. Žiadne podmienečné odsúdenie, alebo finančná pokuta – ide rovno za mreže.

O pár dní sú na Slovensku parlamentné voľby. Ako vnímate, že krajná pravica je v prieskum verejnej mienky treťou najpopulárnejšou stranou?

Je to veľmi nebezpečné, aj u nás v Amerike máme extrémistov, ktorí stále pochodujú s nacistickými hákovými krížmi. Moja rodina emigrovala do Ameriky z poľského Zakopaného, moji príbuzní, čo zostali, zahynuli počas druhej svetovej vojny, pravdepodobne v koncentračných táboroch.

Ja sám mám na Slovensku investície, ak by sa k moci dostala krajná pravica, v sekunde odchádzam. Zahraničné investície prúdia do krajín, ktoré nie sú kontroverzné. Je dôležité myslieť na rast vašej ekonomiky, platov a budúcnosť vašich detí a vnúčat, aby zostali doma a nemuseli odchádzať za prácou inde. Samozrejme chápem obavy, ktoré má časť vašich obyvateľov napríklad z migrácie. Môj osobný názor je, že Európska únia by nemala členským štátom ako Slovensko hovoriť, že musí prijať určitý počet utečencov.

Pred pár dňami uplynuli dva roky od vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Čo tento prípad hovorí o stave slovenskej demokracie?

Vražda ma šokovala, je to hrozné. Pripomína mi to Ameriku počas prohibície, kedy gangstri tiež zavraždili nepohodlných novinárov. Sloboda prejavu a nezávislé média sú kľúčové pre demokraciu. Ako sa budú ľudia správne rozhodovať napríklad vo voľbách, ak nemajú k dispozícii dostatok kritických informácii?

Vy ste konzervatívec, ste spokojní s Trumpovou administratívou?

S jeho politikami som spokojný, čo mi prekáža sú posty na Twitteri. Ekonomika funguje, máme nízku nezamestnanosť a vyššie mzdy. Podľa posledného prieskum je 60 percent ľudí spokojných s vývojom hospodárstva. Impeachment bol politický motivovaný. V novembri budem samozrejme opäť voliť Donalda Trumpa.