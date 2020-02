Žiaci nedostatkových odborov získali motivačné štipendiá

Výška štipendia závisí od prospechu žiaka.

27. feb 2020 o 16:45 TASR

BRATISLAVA. Sumu 260 597 eur vyplatilo v prvom polroku aktuálneho školského roka ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu žiakom odborov stredných škôl, ktorých absolventi chýbajú na trhu práce.

Motivačné štipendiá pre týchto žiakov majú pomôcť presvedčiť mladých ľudí a ich rodičov pri rozhodovaní sa o výbere strednej školy. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.

Počet štipendistov sa počas uplynulých piatich mesiacov pohyboval od najnižšej úrovne 1198 poberateľov v septembri 2019 až po 1392 v októbri 2019. V januári ich bolo 1310. Priemerná výška vyplateného štipendia dosiahla v minulom polroku sumu takmer 40 eur mesačne.

Z pohľadu jednotlivých nedostatkových odborov mali medzi poberateľmi štipendia najvyššie zastúpenie v januári odbory elektromechanik - silnoprúdová technika (265 žiakov), obrábač kovov (192 žiakov) a chemik operátor (134 žiakov).

Motivačné štipendiá sa poskytujú na základe zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, pričom jeho výška záleží od prospechu žiaka.

"Najlepší žiaci s priemerným prospechom do 1,8 dostávajú štipendium vo výške 65 percent sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, teda aktuálne 62,38 eura. Žiaci s prospechom do 2,4 dostanú 45 percent sumy životného minima, čo je 43,19 eura a stredoškoláci s prospechom do 3,0 25 percent sumy životného minima, čo je v tomto školskom roku 23,99 eura," spresnilo ministerstvo školstva.

Motivačné štipendium môže získať žiak, ktorý študuje jeden z odborov, uvedených v zozname študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce.

Ten zverejňuje rezort školstva minimálne raz za tri roky.