Nejde iba o ministrov. Koalícia si podelí úrady, štátne podniky aj tajné služby

Vláda má dosah na 72 okresných úradov.

28. feb 2020 o 19:59 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Okresný úrad v Lučenci vedie Branislav Hámorník s prestávkou 12 rokov, má pod sebou viac ako 80 zamestnancov, no ráta s tým, že čoskoro môže prísť o prácu.

Do funkcie ho v roku 2006 nominoval Smer, počas vlády Ivety Radičovej ho odvolali, a po dvoch rokoch po jej páde sa na miesto vrátil.

"Isteže to nebolo po odbornej stránke, sú to politické nominácie," hovorí o svojom odchode v roku 2010 Hámorník. Skôr či neskôr s tým podľa neho treba rátať. "Keď ale po 12 rokoch niekto príde a bez zdôvodnenia povie, že musíte odísť, teda okrem politického zdôvodnenia, nie je to jednoduché."

Víťazi volieb neobsadzujú len miesta na ministerstvách, ale majú hlavné slovo pri dosadzovaní vedúcich v štátnej správe.

Vláda menuje a odvoláva aj úradníkov na úrovni okresov - prednostov, dosah má na vedenie zhruba sedemdesiatky podnikov s účasťou štátu vrátane nemocníc, železničnej či diaľničnej spoločnosti a pre verejnosť málo známych úradov.

Spolu ide o stovky často lukratívnych miest, kde sa rozhoduje o rozpočtoch v desiatkach až stovkách miliónov eur.

Nie len politici, aj úradníci

Okresných úradov kde si ľudia evidujú autá či vybavujú živnostenské oprávnenie, je na Slovensku 72.

Spadajú síce pod ministerstvo vnútra, ktorému šéfovali v odchádzajúcej vláde členovia Smeru, miesta na okresných úradoch si však vládne strany podelili.

Portál aktuality.sk vtedy informoval, že Smer si po období, keď vládol sám, ponechal nominantov na viac ako polovici okresných úradov (44). Zvyšných 28 pripadlo SNS, Mostu-Híd a Sieti.