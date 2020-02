Meteorológovia upozorňujú na poľadovicu, vietor či snehové záveje

Vydali výstrahy pred vetrom.

28. feb 2020 o 8:49 SITA

BRATISLAVA. Meteorológovia upozorňujú na poľadovicu, vietor, vietor na horách, sneženie a snehové jazyky a záveje.

Poľadovica dnes hrozí na celom Slovensku. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu 1. stupňa do 10:00 v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji, pričom v ostatných krajoch táto výstraha platí do 18:00.

„Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravu, pohyb osôb či infraštruktúru. Môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," varujú meteorológovia.

Výstrahy pred vetrom

Výstrahu 1. stupňa vydali aj pred vetrom v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a niektorých okresoch Trenčianskeho kraja. Platiť bude do 16:00.

„Miestami sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo rýchlosť 65 až 85 km/h. Táto rýchlosť môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," uvádza SHMÚ.

Do soboty do polnoci bude platiť aj výstraha 1. stupňa pred vetrom na horách v niektorých okresoch Žilinského, Prešovského a Banskobystrického kraja.

V Banskobystrickom, Žilinskom, a niektorých okresoch Trenčianskeho, Prešovského a Košického kraja platí výstraha 1. stupňa pred snežením do 12:00.

Rovnakým stupňom výstrahy meteorológovia varujú aj pred snehovými jazykmi a závejmi a to do 18:00 v Žilinskom a niektorých okresoch Banskobystrického, Trenčianskeho a Prešovského kraja.

Horské priechody pre vozidlá nad 10 metrov uzatvorili

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území Slovenska sú zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne suchý až miestami mokrý.

Výnimkou je úsek D1 Svrčinovec - Poľana - Skalité, kde je na vozovke čerstvý sneh hrúbky 4 až 5 centimetrov, na úsekoch D1 Važec - Štrba -Bôrik - Poprad Letisko, Chminianska Nová Ves - Prešov západ, Prešov juh - Lemešany - Budimír je na vozovke miestami čerstvý sneh do 1 centimetra.

Na R1 BB sever - BB východ je kašovitý sneh do 1 centimetra a na úseku R3 Sedilacka Dubová - Široké je na vozovke čerstvý sneh do 3 centimetrov.

Informuje o tom Slovenská správa ciest na svojej stránke.

Horský priechod Donovaly je z dôvodu hustého sneženia uzatvorený pre vozidlá nad 10 metrov od 00:45 a priechod Šturec od 2:00. Horský priechod Príslop je uzatvorený pre nákladné autá nad 12 metrov.

Sneh na cestách

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek na strednom a východnom Slovenska je pokrytý čerstvým až utlačeným snehom do 1 centimetra a v hornatejších oblastiach Slovenska do 4 až 5 centimetrov. Na západnom Slovensku je povrch vozoviek prevažne vlhký až mokrý.

Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je pokrytý prevažne čerstvým až utlačeným snehom do 1 až 3 centimetrov, na priechode Príslop je kašovitý sneh do 4 až 5 centimetrov, na priechode Podspády je čerstvý sneh do 4 až 5 centimetrov.

Na horských priechodoch Soroška, Dargov, Biela Hora, Kremnické Bane, Pusté Pole, Havran, Pezinská Baba, Skýcov, Veľké Pole, Klenov a Cukmantel je povrch vozoviek mokrý.

Pre vozidlá nad 10 metrov dĺžky je po celú zimnú sezónu uzatvorený Šútovce (cesta III/1774). Cesta II/576 v úseku Banské - Herľany (Herlianske Sedlo) je v zimnom období neudržiavaná. C

esta I/64 cez horský priechod Fačkovské sedlo je od 1. novembra uzavretá v okrese Žilina aj Prievidza pre nákladné motorové vozidlá, ktorých dĺžka presahuje 12 metrov. Obmedzenie trvá do konca zimnej údržby.

Mierne lavínové nebezpečenstvo

Pre všetky slovenské pohoria je vyhlásené mierne lavínové nebezpečenstvo, teda druhý stupeň z päťdielnej stupnice. Informuje o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS) na svojej stránke.

Vo štvrtok 27. februára a dnes pripadlo do 25 centimetrov nového snehu. Najviac ho napadlo vo Fatrách a v Nízkych Tatrách, najmenej vo východnej časti Vysokých Tatier. Sneh padal väčšinou rovnomerne bez vetra. Leží na tvrdom až ľadovom podklade.

Od stredných polôh sú teploty pod -5°C, čo neumožňuje rýchlu stabilizáciu nového snehu. Poobede horskí záchranári očakávajú zosilnenie vetra, čo bude lavínové nebezpečenstvo zvyšovať.

Fúkať bude severozápadný vietor, preto budú nebezpečné hlavne juhovýchodné, južné a východné svahy. Tendencia lavínového nebezpečenstva je so silnejúcim vetrom stúpajúca.