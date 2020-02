Ako sa zo slovenskej dediny stane mesto?

Správy, ktoré v uplynulom týždni zaujali cudzincov.

28. feb 2020 o 10:06 The Slovak Spectator

1. Na bicykli zo Španielska na Slovensko. Prečo sa tu Brit nakoniec usadil? How to cycle from Spain to Slovakia

2. Aj Slovensko sa pripravuje na koronavírus: Slovakia getting ready for coronavirus

3. O čom budú tieto voľby? Prehľad (nielen) pre cudzincov, ktorí budú tento víkend sledovať dianie na Slovensku: Slovakia votes: What is at stake in the 2020 election (overview)

4. S bývalou železničnou stanicou v centre má Bratislava veľké plány: Former Filiálka railway station in city centre is awaiting its new fate

5. Zápas s Írskom, francúzske filmy a slovenská Veľká noc. Marec nie je len mesiacom kníh: Top 10 March events around Slovakia

6. Takto vyzerá najstarší netopier na Slovensku: Oldest bat discovered in Slovakia

7. Bratislava konečne spustila električky do Dúbravky: Bratislava trams go as far as Dúbravka again

8. Čím lákajú extrémisti mladých voličov? Slovak far right courts youth vote in pivotal ballot

9. E-book? Nie, radšej knihu: Paperback or e-book? Slovaks go with the former

10. Ako sa z dediny stane mesto? Vegetables, spa, and confusion. Welcome to Slovakia’s newest town

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.