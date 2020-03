"Bonjour mafia!" Ako Matovič porazil neohrozeného Fica

OĽaNO získalo vo voľbách takmer štvrtinu hlasov.

1. mar 2020 o 5:44 Ján Krempaský

BRATISLAVA. To, že Igor Matovič a jeho hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) vyhrá voľby, sa očakávalo. Ale málokto očakával, že sa mu to podarí s takým vysokým ziskom.

Keď bolo v nedeľu krátko pred pol piatou ráno spočítaných vyše 92-percent hlasov, protestné hnutie z nich malo takmer 25 percent.

Takmer štvrtina voličov odovzdala svoj hlas projektu Igora Matoviča.

Viacerí politológovia sa počas volebnej noci zhodovali na tom, že za úspechom OĽaNO je hlavne jasné vyhranenie sa proti Smeru a protikorupčný imidž umocnený rečníckym talentom Matoviča.

Symbolom kampane OĽaNO sa stal výjazd jeho zástupcov do francúzskeho Cannes v druhej polovici januára.

"Bonjour mafia!" zdraví líder OĽaNO Matovič do kamery bývalého premiéra Roberta Fica zo smeru a bývalého ministra financií aj dopravy Jána Počiatka, ktorý bol tiež členom Smeru.

Za Matovičom na horizonte je Stredozemné more, obďaleč Počiatkova vila. Za chvíľu na jej bránu pripne plagát s nápisom Majetok Slovenskej republiky.

Video od Počiatkovej vily si cez facebook do piatku tesne pred voľbami pozrelo vyše 1,6 milióna ľudí.

Matovičov výlet do Cannes bol podľa politológov jedným z najsilnejších momentov predvolebnej kampane. A aj vďaka nemu podľa ich hodnotení OĽaNO v prieskumoch verejnej mienky vystrelilo prudko hore.

"Ak by išiel k Počiatkovej vile Andrej Kiska alebo Michal Truban, nemalo by to taký ohlas, ako keď tam bol Matovič," povedal v prvej polovici februára pre SME sociológ a šéf agentúry Focus Martin Slosiarik.

Narážal na to, akú emóciu budí v ľuďoch líder OĽaNo v porovnaní s bývalým prezidentom, ktorý dnes šéfuje strane Za ľudí, či predsedom PS-Spolu.

Raketový rast