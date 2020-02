Sčítavanie hlasov: Čo sa deje po zavretí volebných miestností?

Výsledky parlamentných volieb budú dávať okrskové komisie dokopy aj niekoľko hodín.

28. feb 2020 o 17:41 Peter Kováč

BRATISLAVA. Pre väčšinu ľudí sa voľby končia, keď vhodia obálku so svojím hlasom do volebnej urny. O to, ako hlasovanie dopadlo, sa potom zaujímajú o niekoľko hodín, keď sú známe výsledky.

Čo sa však deje vo volebných miestnostiach, keď sa skončí hlasovanie?

Spočítanie hlasov majú na starosti jednotlivé okrskové komisie. Je ich takmer šesťtisíc. Po zavretí volebných miestností musia dodržať niekoľko krokov.

1. Príprava na sčítavanie

Prvou úlohou je zbalenie všetkých odpadových a tiež nevydaných hlasovacích lístkov. Končia vo veľkých vreciach.

Zapisovateľka komisie zároveň zráta nevydané obálky, ich počet zaznačí a obálky zapečatí do škatule, ktorá je na to určená.