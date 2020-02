Slováci volia aj zo zahraničia. Chceme sa mať kam vrátiť, odkazujú

Nevyužiť volebné právo znamená rezignovať.

29. feb 2020 o 10:40 TASR

BRATISLAVA. Nevyužiť volebné právo by znamenalo rezignovať na možnosť formovania udalostí na Slovensku. Chceme sa mať kam vrátiť.

Aj takto odôvodňujú mnohí Slováci žijúci v zahraničí, prečo sa pri sobotných parlamentných voľbách rozhodli využiť svoje volebné právo. Dobrovoľne ho nevyužiť považujú za ignorantské a krátkozraké.

"Nastávajúce voľby považujem pre krajinu za kľúčové. Možno najdôležitejšie od roku 1998," uviedol pre TASR Juraj Fojtík, ktorý už osem rokov žije v Prahe.

Pozitívne vníma to, že pri parlamentných voľbách je možnosť voliť aj zo zahraničia.

Najdôležitejší prejav slobody

V českej metropole už päť rokov žije aj Eugen Korda, ktorý do budúcnosti nevylučuje, že by sa vrátil na Slovensko.

Využiť svoje volebné právo považuje "za jeden z najdôležitejších prejavov slobody, o ktorú bojovali generácie pred nami a jeden z mála spôsobov, ako významne ovplyvniť, akým smerom sa krajina vyberie," skonštatoval s tým, že ak by nevolil, štyri roky by si to vyčítal.

Možnosť voliť poštou využil aj Ján Jakobej, ktorý šesť rokov žije v Mníchove. "To, že žijem v zahraničí, je jedna vec, ale plánujem sa vrátiť, preto ma zaujíma dianie na Slovenku a budúcnosť.

Tým, že pri niektorých voľbách sa nedá voliť zo zahraničia, sa cítim, v úvodzovkách, ako neplnohodnotný občan," priznal Jakobej. Voľby do Národnej rady SR považuje za dôležité, keďže práve tá "rozhoduje o všetkom".

Iný pohľad na vec

Voliť sa rozhodol aj Pavel Babic, ktorý žije v zahraničí zhruba 20 rokov, striedavo v USA, Maďarsku, Rakúsku, Grécku, Egypte, Spojených arabských emirátoch a posledných osem rokov v Nemecku.

"Je to jedno zo základných práv aktívne ovplyvniť smerovanie a vývoj krajiny a nik by sa k nemu nemal stavať ľahostajne," uviedol na margo dôležitosti využitia volebného práva Babic, ktorý opäť pre voľby priletel na Slovensko.

Rovnako považuje za dôležité, aby mohli voliť aj Slováci žijúci mimo SR. Na veci majú totiž podľa neho možnosť pozerať inak a dianie na Slovensku vnímajú inak ako ľudia nevystavení názorovej, kultúrnej, spoločenskej, náboženskej a hodnotovej diverzite.

"Pokladám za nevyhnutné pre zdravý vývin krajiny, aby jej občania s rozmanitými skúsenosťami mali možnosť vyjadriť sa k dianiu doma, bez ohľadu na to kde sa v dobe volieb nachádzajú," doplnil.