Sólymos po exit polloch: Dobehlo nás, že sme boli v koalícii

Drucker by si prial lepšie výsledky.

1. mar 2020 o 0:05 TASR

BRATISLAVA. Za predbežným nepriaznivým výsledkom Mosta-Híd vidí predstaviteľ strany László Sólymos to, že strana bola súčasťou vládnej koalície.

MKS viac ako Most-Híd

"Zatiaľ to nevyzerá dobre, uvidíme," reagoval na výsledky exit pollu pre TASR.

"Bolo to vidno už rok, že sa schyľuje k výsledkom, aké sú teraz. Ale uvidíme, ako sa to vyvrbí na konci, aké budú reálne rozdiely," uviedol v reakcii na to, že Maďarská komunitná spolupatričnosť má podľa výsledkov exit pollu vyššie percentá ako Most-Híd.

Drucker by si prial lepšie výsledky

Želám si, aby výsledky boli definitívne lepšie, ako sa ukazuje v exit polle. Uviedol to líder strany Dobrá voľba Tomáš Drucker po zverejnení prvých povolebných prieskumov, podľa ktorých zostala strana pred bránami parlamentu.

Po prvých číslach zavládli vo volebnej centrále strany v kaviarni na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave sklamanie a mĺkva atmosféra. "Nemôžeme byť spokojní," zhodnotil Drucker. Zároveň však pripomenul, že nie sú stranou na jedny voľby. "Určite chceme pokračovať," dodal.

Predbežné výsledky volieb podľa Druckera naznačujú zmenu. Víťaz je podľa neho "zásadný" a "veľký".

V exit polle agentúry Focus pre TV Markíza získala Dobrá voľba 2,8 percenta, Median pre RTVS jej odhaduje 2,9 percenta.