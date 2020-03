Hlina: Raz príde dopyt aj po normálnych štandardných stranách

Výsledky volieb si zaslúžia analýzu, vraví šéf KDH.

1. mar 2020 o 4:29 Zuzana Matkovská

Plánovali ste sa v prípade neúspechu vzdať postu predsedu, alebo šlo o spontánne rozhodnutie?

Už dávno som avizoval, že keď KDH neuspeje, tak sa vzdám funkcie. Príde mi to úplne logické, to je princíp.

Hodnotíte spätne vaše vystupovanie a drsnejší slovník ako dôvod, prečo ste prišli o hlasy? Voliči KDH z minulosti neboli zvyknutí na to, že ich predseda označuje ľudí za uchylákov.

(dlhšie ticho) Myslím si, že odpovede na tieto otázky budeme hľadať, teraz ale ešte počkáme.

Súvisiaci článok KDH ráta s prehrou, Hlina ponúkne funkciu predsedu (minúta po minúte) Čítajte

Poškodila vám možno antikampaň, ktorú viedla Anna Záborská cez dedinské rozhlasy?

Tých vplyvov je veľa. Veľa ľudí bude teraz mudrovať, máme toľkých analytikov. Tak nech sa páči, vidíte aké máme prvé štyri strany.

Ak by ste sa definitívne nedostali do parlamentu, vidíte medzi stranami s dobrými výsledkami niekoho, kto by vedel ťahať agendu KDH?

Teraz mám také emócie, že vám celkom neviem odpovedať. Môžeme sa k tomu vrátiť, ale teraz o pol piatej na to neviem odpovedať.

Má strana ako KDH v liberálnejšej alebo antisystémovejšej ponuke šancu uspieť?

Výsledky slovenských volieb si zaslúžia analýzu. Treba sa stým vysporiadať. Demokracia je veľkorysá, no.

Potešilo vás počas tejto volebnej noci aspoň niečo?

Bolo to veľmi napínavé do poslednej chvíle. Čo ma malo potešiť. Vyzerá to tak, že výsledok nás nepoteší a všetko ostatné... Taký vie byť život, čo už.

Boli ste výraznou tvárou, ktorá dokázala stiahnuť pozornosť. Ostatných členov verejnosť až tak nevníma. Nehrozí, že bez vás sa KDH úplne stratí?

Nemyslím. Raz príde dopyt aj po takýchto normálnych štandardných stranách a personálna výbava aj potenciál tam je.