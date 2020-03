Vládu zostaví Matovič. Aké má možnosti

Voľby vyhral Igor Matovič a jeho hnutie OĽaNO. Existujú štyri reálne kombinácie.

1. mar 2020 o 8:04 Jakub Filo

Po zrátaní všetkých hlasov je jasné, že poverenie na zostavenie novej vlády získa Igor Matovič a jeho OĽaNO. Do parlamentu sa dostalo iba šesť strán, čo z hľadiska poslaneckých mandátov posilňuje práve tie s najvýraznejším ziskom.

OĽaNO ovládne tretinu parlamentu, v poslaneckých laviciach bude sedieť 53 kandidátov za toto hnutie.

Keďže Matovič tradične pustil na kandidátku mnoho nezávislých kandidátov, bude dôležité, či dokáže túto skupinu poslancov udržať pohromade.

Smer získal o desať percent hlasov menej ako v posledných voľbách v roku 2016 a v parlamente bude mať 38 poslancov. Tretia Sme rodina a štvrtá ĽSNS budú mať po 17 poslancov. SaS získala 13 mandátov a šieste Za ľudí 12 kresiel.

Aké možné koalície vyplývajú z povolebnej matematiky?

OĽaNO, Sme Rodina, SaS, Za ľudí

Štvorkoalícia zložená bez Smeru a extrémistov z ĽSNS by sa mohla opierať o ústavnú väčšinu 95 hlasov.

Napriek tomu, že strany demokratickej opozície so Sme rodina Borisa Kollára priamo nespolupracovali, nikdy ho z povolebnej spolupráce priamo nevylúčili. Je preto vysoko pravdepodobné, že práve táto štvorica začne povolebné rokovania.

OĽaNO, SaS, Za ľudí

Strany sa pred voľbami stretávali na rôznych expertných aj politických rokovania, na ktoré neprizývali zástupcov Sme rodina.

Kollárova strana sa totiž na európskej úrovni zaradila do hnutia Európa národov a slobody spolu s pravicovo-extrémistickými stranami ako Národné združenie Marine Le Penovej. Ostatné strany demokratickej opozície sa preto od Kollára odtiahli.

Existuje preto možnosť, že by sa pokúsili zostaviť vládu bez Sme rodina. Takáto hypotetická koalícia by však mala v parlamente krehkú podporu iba 78 hlasov.

Komplikovalo by jej to napríklad presadzovanie zákonov, pretože keby chýbali čo len traja z jej poslancov, nemala by v parlamente väčšinu.

OĽaNO, Sme rodina, SaS

Možná je aj koalícia bez strany Andreja Kisku Za ľudí. V parlamente by mala na základe výsledkov volieb 83 kresiel, čo je pohodlná väčšina.

Navyše by sa mohla počítať s tým, že pri niektorých návrhoch by ju mohli podporovať poslanci Za ľudí.

OĽaNO, Sme rodina, Za ľudí

Podobný variant existuje aj v prípade, že by vznikla koalícia bez SaS. Mala by 82 poslancov.

Iné varianty

Keďže Igor Matovič už počas volebnej noci vylúčil zo spolupráce stranu Smer a všetky ostatné strany dlhodobo vylučujú spoluprácu s fašistami z ĽSNS sú všetky ostatné varianty prakticky nereálne.

Čisto matematicky by OĽaNO vedelo zostaviť dvojčlennú koalíciu len so Smerom. Takéto spojenie by malo v parlamente dokonca ústavnú väčšinu 91 hlasov.

Prípady, keď spolu vládnu dve veľké strany, pričom je jedna pravicová a druhá ľavicová, sú zo západnej Európy relatívne bežné. Matovič však dlhodobo Smer odmieta a aj počas volebnej noci vyhlásil, že s mafiou sa nevyjednáva.

Zväčša však ide o situácie, keď nie je možné zostaviť inú väčšinu bez extrémistov, alebo o vlády, ktoré vzídu z rôznych politických kríz v priebehu volebného obdobia.



Všetky ostatné kombinácie počítajú s tým, že by vládu nezostavoval Igor Matovič, alebo by sa v nej zúčastnila ĽSNS, čo je dnes prakticky vylúčené.