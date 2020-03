Matovič: Bolo by sprosté dávať nám za vinu PS-Spolu a KDH

Hnutie OĽaNO sa stalo jasným víťazom volieb.

1. mar 2020

Čakali ste dlho, kým ste vystúpili na tlačovej konferencii po sčítaní hlasov. Bolo to, preto, lebo ste stále dúfali, že sa PS-Spolu dostane do parlamentu?

Presne pre to. Snažili sme sa to tlačiť očami hore, ale na konci sme si to spočítali a matematika nepustí. To by bol fakt zázrak, aby v posledných desiatich percentách okrskov mali dvakrát vyšší výsledok ako v prvých deväťdesiatich percentách. A to už možné nebolo.

Výsledky ukázali, že sa do parlamentu zrejme nedostane KDH ani PS-Spolu. Vám zas percentá vyskočili hore ešte viac ako v posledných prieskumoch. Zaslúžili ste sa o to čiastočne aj vašou kampaňou?

To by bolo dosť sprosté takýmto spôsobom nám to dávať za vinu. Každý sa v politike a hlavne vo voľbách zaslúži o svoj výsledok sám, a to svojou vlastnou aktivitou.

Tieto dve strany urobili na začiatku podľa mňa strategickú chybu, že podpísali pakt o neútočení, mlčaní, čo je v podstate logický nonsens. Slušní ľudia na seba totiž neútočia a nemusíte podpisovať žiadne pakty.

Boli to vlastne dvaja ideologickí nepriatelia. To vyrušilo časť voličov PS-Spolu a časť voličov KDH. Oni sami si podpiľovali konár a dnes za to znášajú následky.

Výsledkom ale je, že máte tesnú väčšinu bez Sme rodina. Budete sa musieť zrejme oprieť aj o nich. Hovorili ste, že chcete spraviť doposiaľ najlepšiu vládu, aká tu bola. Je najlepšou taká, kde bude aj Kollár?