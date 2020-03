Lídri PS-Spolu sa stiahli. V pondelok oznámia ďalšie kroky

Dvojkoalícii chýbalo na vstup do parlament 0,04 percenta hlasov.

1. mar 2020 o 16:30 Peter Kováč

BRATISLAVA. Necelých 930 hlasov chýbalo koalícii PS-Spolu na to, aby sa jej predstavitelia dostali do parlamentu. Kandidáti čakali na sčítavanie do poslednej sekundy, hoci finiš sledovali zväčša už len z domu.

Volebný štáb, ktorý mali zriadený v bratislavskej Starej tržnici, rozpustili už o štvrtej nadránom, hoci v tom čase nebolo sčítaných zhruba ešte pätnásť percent volebných zápisníc.