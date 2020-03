Slovenské národné divadlo oslávilo 100 rokov svojej existencie

Otcom tejto myšlienky bol Vavro Šrobár, vtedajší minister pre správu Slovenska.

BRATISLAVA. Sto rokov od vzniku oslávilo v nedeľu večer (1. 3.) Slovenské národné divadlo.

Galavečer s názvom ...tak sme my... uviedla naša národná scéna v historickej budove divadla. Réžie sa zhostil riaditeľ baletu Jozef Dolinský, scénu vytvoril Milan Ferenčík, kostýmy navrhol Dávid Janošek, dramaturgiu programu zostavili Miriam Kičiňová a Marek Mokoš.

Oslavu jubilea divadla zaradila do vysielania aj Jednotka RTVS.

Otcom myšlienky bol Vavro Šrobár

"Oslavou storočnice SND vzdávame hold nielen zakladateľom, ale mnohým generáciám vážených umelcov, muzikantov, baletu, opere, technikom, a mnohým ďalším osobnostiam, ktoré Slovenské národné divadlo urobili tým, čím dnes je. Plejáda skvelých umelcov a ich úžasných výkonov, z mnohých sa stali legendy, ktoré sú vzorom pre nastupujúce generácie mladých tvorcov a interpretov, sú aj pre nás ostatných záväzkom aby sme si ctili, aby sme mali radi a aby sme podporovali naše národné divadlo," povedala v úvode slávnostného večera ministerka kultúry Ľubica Laššáková.

"Slovenské národné divadlo vzniklo trocha inak ako ostatné národné divadlá v našom regióne. Bol to výsledok politického rozhodnutia, ale po sto rokoch môžeme povedať, že prezieravého. Otcom tejto myšlienky bol Vavro Šrobár, vtedajší minister pre správu Slovenska. Mnohí neverili, že to bol dobrý nápad, pretože Bratislava bola vtedy trojjazyčné mesto, kde prevažovala nemčina a maďarčina, nebola tu takmer žiadna tradícia po slovensky hovoriaceho a hraného divadla. Napokon sa ukázalo, že tá vizionárska myšlienka bola života schopná. Po sto rokoch môžeme s istou hrdosťou povedať, že SND je reprezentatívnou scénou Slovenskej republiky a tvorí významný symbol identity Slovákov," priblížil generálny riaditeľ Peter Kováč.

Nehmotné kultúrne dedičstvo

Do programu prispeli všetky tri umelecké súbory. Hostia v hľadisku aplaudovali pri áriách z opery Norma, Maryša, Lucia z Lammermooru, Krútňava, Don Carlo, Tichý bič, Biela nemoc či Rigoletto, pri častiach baletných inscenácií Labutie jazero, Gizelle, aj pri úsekoch činoherných inscenácií Mizantrop, Vojna a mier či Dobrodružstvo pri obžinkoch.

"Ukázalo sa, že SND je nositeľom zásadných tém v tejto spoločnosti. Práve programom k stému výročiu chceme upozorniť na to, aké sú a ako sa SND vpisovalo do povedomia divákov, i to, s akými problémami zápasilo a zápasí. Viac ako o chronológiu presných dejinných udalostí ide o obsah a myšlienky, ktoré tvoria istým spôsobom nehmotné kultúrne dedičstvo. Je to stretnutie s osobnosťami, ktoré tieto témy reprezentujú, či už v pozícii interpretov, hercov, tanečníkov, ale i skladateľov, autorov, dirigentov. Oslava výročia tak nie je iba formálny akt, ale možnosť súčasníkov vyjadriť úctu predchodcom, zakladateľom a vytrvalcom v tejto storočnej histórii," povedala pre TASR dramaturgička Miriam Kičiňová.

Históriu Slovenského národného divadla začal pred sto rokmi písať český divadelný súbor v bratislavskej budove Mestského divadla, kde dovtedy hrávali maďarské a nemecké súbory.

Po mnohých komplikáciách tu začala pod hlavičkou SND pôsobiť Východočeská divadelná spoločnosť pod vedením Bedřicha Jeřábka.

Práve v týchto priestoroch dnešnej historickej budovy SND sa 1. marca 1920 uskutočnila premiéra opery Hubička českého skladateľa Bedřicha Smetanu.