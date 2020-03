Ministerstvo pre Európsku úniu nie je potrebné, zhodli sa politici

Strana Za ľudí zároveň doplnila, že je za posilnenie právomocí predsedu vlády v tejto agende.

2. mar 2020 o 10:28 SITA

BRATISLAVA. Politické strany nepodporujú vytvorenie samostatného ministerstva pre Európsku úniu (EÚ).

Vyplýva to zo stanovísk strán Za ľudí, Sloboda a Solidarita (SaS) a hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).

Politika EÚ by nemala byť vnímaná ako zahraničná

Strana Za ľudí však zároveň doplnila, že je za posilnenie právomocí predsedu vlády v tejto agende.

Argumentuje tým, že európska politika by nemala byť vnímaná ako zahraničná politika Slovenska a musí ju riadiť niekto, kto má dosah na všetky ministerstvá, pretože ide o prierezovú agendu.

Podľa experta Za ľudí pre zahraničnú politiku a bývalého slovenského veľvyslanca pri NATO Tomáša Valášeka bude jeho strana podporovať posilnenie právomocí predsedu vlády vo formovaní európskej politiky.

„Úrad vlády, nie ministerstvo zahraničných vecí, by mal mať v tejto otázke jasný prím. To neznamená vytvorenie osobitného ministerstva, naopak. Posilnili by sme európsku expertízu na existujúcom úrade vlády,“ uviedol s tým, že ministerstvo zahraničných vecí by sa naďalej podieľalo na výkone európskej politiky, ale viedol by ju premiér.

Opiera sa o to, že rozhodnutia v Bruseli priamo ovplyvňujú prosperitu a stabilitu vo všetkých oblastiach života na Slovensku.

„To je premiérska téma, ktorá si vyžaduje pozornosť na najvyššej úrovni vlády a zapojenie všetkých kľúčových ministerstiev, nielen toho pre zahraničné vecí,“ dodal.

Sulík by žiadal pádne argumenty

Richard Sulík (SaS) si myslí, že vytvorenie samostatného ministerstva pre EÚ by malo za následok prebratia agendy takmer celej vlády, preto s tým nesúhlasí.

Dodáva však, že ak by jeho kolegovia v budúcej možnej vláde mali presvedčivé argumenty na jeho vytvorenie, rokoval by o tom a vie si predstaviť jeho vytvorenie.

„Zriadením ďalšieho ministerstva nevidíme zlepšenie oproti status quo,“ zároveň dodal šéf SaS.

OĽaNO: Je to zbytočné

Aj podľa hnutia OĽaNO je vytvorenie samostatného rezortu pre EÚ zbytočné.

„Vypočuli by sme si ich (možných koaličných partnerov) argumentáciu, prečo súčasný model nepostačuje. Vo všeobecnosti to však považujeme za zbytočný nárast byrokracie,“ napísal hovorca hnutia Matúš Bystriansky.

O vytvorení samostatného ministerstva európskych záležitostí sa ešte pred voľbami hovorilo v opozícii. Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nom. Smer-SD) to v minulosti komentoval tak, že by bolo chybou, ak by sa vytvorilo.

„Za osem rokov, počas ktorých toto ministerstvo v názve nesie aj európske záležitosti, si nespomínam, že by sa niekto sťažoval na výkon našej koordinačnej činnosti v európskych záležitostiach. Napriek tomu počúvam názory, že treba európske záležitosti vziať z tohto rezortu. Považujem to za neopodstatnené a chybné,“ povedal. Vyzval preto budúceho ministra nech „neopravuje to, čo nie je pokazené“.