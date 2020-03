Beblavý: Splynutie strán je vždy jednou z možností

Miroslav Beblavý

Je predsedom strany Spolu. Po volebnom neúspechu koalície PS-Spolu oznámil, že z pozície abdikuje. V parlamente pôsobil posledné štyri roky ako nezaradený poslanec. V politike je od roku 2002. V prvej vláde Mikuláša Dzurindu bol najmladším štátnym tajomníkom na ministerstve práce. V roku 2009 vstúpil do SDKÚ a v parlamente pôsobil ako poslanec. V roku 2013 zo strany vystúpil a o rok neskôr sa stal súčasťou strany Sieť Radoslava Procházku. V Sieti bol podpredsedom. Do parlamentu sa po voľbách 2016 dostal na jej kandidátke, no zo strany vystúpil hneď po voľbách, lebo Procházka sa dohodol na koalícii so Smerom.