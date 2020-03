Ako by mohla vyzerať nová vláda? Pozrite si možných kandidátov

Líder víťazného hnutia OĽaNO Igor Matovič má ambíciu zostaviť vládu zo štyroch strán, aby mala koalícia ideálne ústavnú väčšinu.

Základy novej vlády, ktorá by mohla vzísť z parlamentných volieb, začali zrejme vznikať už niekoľko hodín po sčítaní všetkých hlasov v nedeľu nadránom.

V dosluhujúcej vláde je 15 členov vrátane premiéra. Ak by vznikla štvorkoalícia, čisto matematicky by sa tento počet podľa volebných ziskov mal deliť v pomere osem kresiel pre OĽaNO, štyri pre Sme rodina, dve pre SaS a jedno pre Za ľudí.

Najmenšie dve strany podľa ich predstaviteľov Nicholsonovej a Juraja Šeligu počítajú s dvoma postami. Ak by s tým teda OĽaNO súhlasilo, pomer by mohol byť aj sedem postov pre OĽaNO, a kreslá pre ostatné strany by zostali zachované.

Pozrite si možných kandidátov na ministrov budúcej vlády.

