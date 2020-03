Dobré ráno: Prečo PS/Spolu nezvládli voľby a prehrali

Čo sa stalo a čo sa so stranami teraz bude diať.

2. mar 2020

O ohromnom víťazstve Igora Matoviča a o tom, kto to je, sme sa rozprávali v podcaste Dobré ráno včera. Lenže parlamentné voľby mali aj veľkého porazeného: liberálnu koalíciu PS/Spolu.

Lídri strán Progresívne Slovensko a Spolu už povedali, že končia, Miroslav Beblavý dokonca povedal, že zrejme úplne skončí v politike.

Čo sa teda stalo, prečo koalícia nezískala potrebných sedem percent na účasť v parlamente, koho to bola chyba a čo sa teraz s PS/Spolu bude diať?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Jakubom Filom a a s Luciou Praus.

Igor Matovič preferuje širokú vládu, chcel by preto štvorkoalíciu so Sme rodina, SaS a stranou Za ľudí. Včera sa však špekulovalo, či strana exprezidentka Kisku nepôjde radšej do opozície. Juraj Šeliga to však komentoval slovami, že je to hlúposť.

Špekuluje sa, že do ministerského kresla by sa mohol vrátiť aj Daniel Lipšic. Lipšic pritom OĽaNO podporoval aj pred voľbami. Sám ale odkázal, že momentálne sa chce radšej venovať advokácii. Včera však mená nových ministrov známe neboli, keďže strany ešte len vyjednávajú o podobe koalície. O ktorých nomináciách sa špekuluje, sa dočítate na webe SME.sk.

Michal Truban a Miroslav Beblavý, lídri koalície PS/spolu končia. Obaja včera povedali, že sa už nebudú uchádzať o funkciu predsedov strán. Beblavý zároveň pripustil, že úplne odchádza z politiky. Či Progresívne Slovensko a Spolu budú aj naďalej fungovať spoločne, zatiaľ jasné nie je.

Koronavírus sa v Európe ďalej šíri, prvý prípad hlási aj Portugalsko. Pacientom je asi 60-ročný lekár, ktorý sa pravdepodobne nakazil počas svojho pobytu na severe Talianska. Taliansku sa medzičasom počet nakazených blíži k dvom tisícom.

A na koniec trocha samochvály: denník SME sa cez víkend stal najnavštevovanejším miestom slovenského internetu. Prvý raz sme tiež experimentálne otestovali nové automatizované systémy, ktoré dokázali napísať texty, ako dopadli voľby v každej jednej obci na Slovensku, týchto obcí je takmer tritisíc.

O vede a práci vo vede máme často romantické predstavy. Lenže, v skutočnosti to tak nevyzerá a veda, špeciálne tá špičková je dnes extrémne súťaživým, workoholickým a ťažkým prostredím, kde môže človek relatívne rýchlo a ľahko vyhorieť. Prečo a ako to funguje opisuje Brandon Taylor pre BuzzFeed v texte Práca vo vede bola brutálnou školou. Preto som skončil. A toto čítanie je moje dnešné odporúčanie.

