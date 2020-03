Po volebnej prehre niektorí v Smere Pellegriniho vyzývajú, aby šiel do súboja s Ficom

Smer s Ficom na čele nemá šancu, hovorí politológ.

3. mar 2020 o 20:47 Lucia Praus

BRATISLAVA. Od nedelňajšej tlačovky, kde priznal prehru Smeru vo víkendových parlamentných voľbách, sa jeho predseda Robert Fico drží v ústraní.

Volebný líder Smeru a končiaci premiér Peter Pellegrini za ten čas dostáva podľa informácií SME podporné správy od viacerých dlhoročných členov, aby Fica vyzval a kandidoval na najbližšom personálnom sneme na post predsedu strany.

Opierajú sa pri tom o volebný výsledok strany, ktorý síce v porovnaní s predvolebnými prieskumami nebol totálnym fiaskom, no zároveň potvrdil systematický pokles voličskej podpory.

Smer od volieb 2006 skončil šnúru volebných víťazstiev a so ziskom 18,2 skončil na druhom mieste.

Fico navyše v počte preferenčných krúžkov v porovnaní s Pellegrinim prepadol. Kým Pellegriniho krúžkovalo vyše 413-tisíc voličov, Fico za ním zaostal o vyše 170-tisíc krúžkov.

Krúžkovalo ho 243-tisíc voličov oproti 527-tisíc voličom z volieb pred štyrmi rokmi.

Diskusiu o potrebe vymeniť predsedu jej podpredseda Juraj Blanár nevylúčil.

"Je prirodzené, že v našej strane Smer môžu mať ľudia rôzne názory, ale my ich navzájom nevyhodnocujeme, na to sú vždy stranícke orgány ako snem," odpovedal vyhýbavo Blanár s tým, že jeho termín včas oznámia. On sám ako jediný z oslovených verejne stojí za Ficom. Dôvod na jeho výmenu nevidí.

"S Ficom je možnosť rastu Smeru úplne vylúčená," hovorí politológ Grigorij Mesežnikov. Strana bude bez výmeny predsedu podľa neho strácať podporu naďalej a jej návrat do vlády pod vedením Fica vylučuje.

Prebrať to musíme, hovorí krajský šéf z Nitry