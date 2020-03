Kollár trvá na výstavbe nájomných bytov, chce viesť parlament

Sme rodina by mohlo vo vláde obsadiť ministerstvá obrany, dopravy a post vicepremiéra.

3. mar 2020 o 14:50 (aktualizované 3. mar 2020 o 16:15) TASR, SITA

BRATISLAVA. Boris Kollár zdôraznil, že chce byť predsedom parlamentu. Šéf hnutia Sme rodina to uviedol po stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovovu.

„Ja si myslím, že ten morálny kredit na to, aby som bol predsedom parlamentu, mám,“ odpovedal na otázky novinárov.

Kollár uviedol aj to, že nemá problém s tým, aby sa jeho nominanti preukazovali výpisom z registra trestov.

Krajniak ministrom obrany, Holý výstavby

Kollár má záujem o ministerstvo obrany, ministerstvo dopravy a výstavby, post vicepremiéra pre informatizáciu a predsedu parlamentu.

„Rozprával som sa o tom aj s prezidentkou a myslím, že už to môžem povedať. Išlo by o ministerstvo obrany, tam by bol Milan Krajniak. Ministerstvo dopravy a výstavby, tam by bol náš expert Štefan Holý," uviedol Boris Kollár.

"Úrad podpredsedu vlády pre informatizáciu, kde je v súčasnosti Richard Raši, ale to meno si zatiaľ nechám pre seba a post predsedu parlamentu, ktorý si myslím, že nám patrí, pretože sme vo voľbách skončili druhí,“ zdôraznil Kollár.

Jeho možný nominant na ministra životného prostredia Ján Mizerák má podľa neho dostatočný morálny kredit, aby zastával túto funkciu.

„Pán Mizerák je ochranár a chce chrániť lesy aj biotopy, len nehrá ‚tú ich pesničku‘. Ak by som mal ministerstvo životného prostredia, určite by som ho nominoval. Bojujete ale proti niekomu, kto nebude ministrom,“ povedal s tým, že jeho hnutie o toto ministerstvo záujem nemá.

Kollár trvá na výstavbe nájomných bytov

Šéf hnutia Sme rodina chce stavať nájomné byty. Prirovnal to k olympiáde, na ktorú by nešiel s tým, aby tam „skončil posledný“.

„Keď to nebude 25-tisíc, tak to bude 16 450, to je fajn! Lepšie ako nula,“ zdôraznil s tým, že je jeho cieľom postaviť „tie byty“ a je mu jedno, akým spôsobom sa to spraví.

Rozhodnúť by to mali podľa neho odborníci. Myslí si, že predseda Slobody a Solidarity (SaS) Richard Sulík sa mýli rovnako ako „pri tom jeho odvodom koliesku“ a eurovale.

„Ja som ‚lanovkár, on je kopírkár‘, pri všetkej úcte, zavolajme odborníkov, nech nájdu spôsob, ako tým ľuďom pomôcť‚“ dodal.

Odkaz Kiskovi

Zároveň vyhlásil v reakcii na slová predsedu Za ľudí Andreja Kisku, že morálny kredit má.

"Ľudia dali spoločenskú objednávku hnutiu Sme rodina, OĽaNO, SaS, Za ľudí," reagoval Kollár s tým, že ľudia nechcú počuť špekulácie, ako nejsť do vlády. "Dostali sme objednávku od ľudí na zmenu," doplnil.

Lídrovi víťazného hnutia OĽaNO Igorovi Matovičovi Kollár odkázal, že môže počítať so 17 poslancami za Sme rodina.

Chcel sa predstaviť prezidentke

Podľa Kollára stretnutie s prezidentkou trvalo dlho aj preto, že sa jej chcel predstaviť.

„Musel som sa prezidentke predstaviť, lebo sme sa nepoznali, a preto som chcel, aby o mne niečo vedela a mala o mne aj nejaké iné informácie ako z médií a od ľudí, čo ma nepoznajú,“ zdôraznil.