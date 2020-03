Bývalý poslanec OĽaNO: Igor chodil na stretnutia klubu výnimočne, problémom boli hodnotové témy

Alan Suchánek odchod z OĽaNO do Spolu neľutuje.

6. mar 2020 o 10:22 Lucia Praus

BRATISLAVA. Poslanecký klub OĽaNO fungoval v parlamente normálne ako pri iných stranách, problémy medzi členmi však vyvolávali hodnotové otázky, hovorí pre SME bývalý poslanec za OĽaNO Alan Suchánek.

Keď sa teraz do parlamentu dostalo 53 poslancov za OĽaNO, môže byť podľa neho v zladení sa väčší problém. Najmä preto, že hnutie má byť v koalícii a veľa novozvolených poslancov sa ani nepozná. Usudzuje tak z vlastnej skúsenosti.

Nejednotnosť klubu a riziko rozpadu si podľa neho uvedomuje aj líder hnutia Igor Matovič.

Ako fungoval poslanecký klub OĽaNO? Schádzal sa štandardne pred každou schôdzou a poslanci zjednocovali svoj postup pri jednotlivých zákonoch?

Po tejto stránke to fungovalo dosť štandardne. Pred každou schôdzou sa klub zišiel, preberali sa zákony a mali sme aj gestorov, ktorí sa venovali jednotlivým oblastiam a odporúčali, ako postupovať pri hlasovaniach. Trochu horšie to bolo z ideologickej stránky.

V akom zmysle?

V klube sme boli liberáli aj konzervatívci - niektorí veľmi silní - a nastali problémy. Rozchádzali sme sa v názoroch a pri kultúrno-etických otázkach chýbal spoločný postup. Keďže sme boli nezávislé osobnosti, mali sme voľnú ruku a povedali sme si, že sa budeme riadiť naším vedomím a svedomím.

Ako sa problémy v klube prejavovali?

Bolo to najmä vtedy, keď s týmito témami prichádzala ĽSNS. Konzervatívci mali problém s tým, či ich návrhy podporiť, alebo nie. Tvrdili, že musia, lebo čo by na to povedali ich voliči.