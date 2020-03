Matovič chce Kisku presvedčiť podporou investigatívnych novinárov

Matovič chce investigatívnym novinárom poskytnúť desať miliónov eur ročne.

4. mar 2020 o 18:34 TASR

BRATISLAVA. Návrh fondu na podporu investigatívnej žurnalistiky predstaví líder OĽaNO Igor Matovič predsedovi Za ľudí Andrejovi Kiskovi ako odpoveď na jeho obavy z prípadného fungovania niektorých vládnych nominantov.

Kiska mal podľa Matoviča obavy hlavne zo strany Sme rodina v súvislosti s tým, ako budú nominanti tohto hnutia fungovať.

"Ako ustriehneme to, aby sme náhodou neuleteli a nerobili podobné chyby ako predošlé vlády. Preto aj ja za ním (Kiskom, pozn. TASR) prídem s návrhom na fond na podporu investigatívnej žurnalistiky, ktorý by bol pomenovaný po Jánovi Kuciakovi, kde by jednotlivé redakcie mohli z toho fondu čerpať," povedal Matovič novinárom.

Matovič chce takto poskytnúť investigatívnym novinárom desať miliónov eur ročne.

"Nasadili by sme na samých seba investigatívnych žurnalistov. To by bolo úplne najlepšie, aby sme si na seba uplietli takýto bič," vyhlásil s tým, že by tak podporili úlohu novinárov kontrolovať vládnu moc. Novinári by podľa neho priamo rozhodovali o tom, ako sa budú peniaze deliť na investigatívnu žurnalistiku.

Matovič médiám odkázal, že keď budú zrejmí nominanti, mali by im celé štyri roky veľmi vytrvalo pozerať na prsty.

Líder OĽaNO sa má s Kiskom stretnúť vo štvrtok (5. 3.) ešte predtým, ako sa zíde predsedníctvo strany Za ľudí. To má podľa Kisku i Matoviča rozhodnúť, či strana ide rokovať a chce vstúpiť do koalície s ostatnými troma stranami alebo nie.

