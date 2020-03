O trinástych dôchodkoch prezidentka rozhodne budúci týždeň

Prezidentka sa radí aj s lídrami tvoriacej sa vládnej koalície.

6. mar 2020 o 0:01 Michal Katuška

BRATISLAVA. Už len niekoľko dní zostáva prezidentke na to, aby buď podpísala, alebo vetovala zavedenie 13. dôchodkov. Parlament ich schválil krátko pred voľbami.

Zuzana Čaputová oznámi rozhodnutie počas budúceho týždňa.

„V týchto dňoch sú prioritou rokovania o zostavení vlády. V súvislosti s trinástymi dôchodkami pani prezidentka dôkladne zvažuje všetky právne, ekonomické aj sociálne aspekty," povedal hovorca prezidentky Martin Strižinec.

Prezidentka sa o tom, či trináste dôchodky má, alebo nemá podpísať, radí aj s lídrami strán tvoriacej sa vládnej koalície OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí. Naznačil to predseda Sme rodina Boris Kollár, keď na takúto otázku prikývol hlavou.

„Pani prezidentka ma poprosila, aby som o tom s médiami nehovoril. Držím slovo a nebudem sa k tomu vyjadrovať,“ povedal potom.

Od predsedov strán môže prezidentka zisťovať, aký dosah by malo jej rozhodnutie. Ak by sa napríklad vznikajúca koalícia zaviazala prijať opatrenia na zvýšenie životnej úrovne dôchodcov, prezidentka by mohla zákon vetovať bez výrazných dosahov na príjem seniorov. Rozhodnutie by vtedy mohla odôvodniť právne.