Rozšírenie bezzásahových území na 50 percent by stálo viac ako 11 miliónov

5. mar 2020 o 15:00 TASR

BRATISLAVA. Rozšírenie bezzásahových území na 50 percent súčasnej rozlohy národných parkov by stálo verejné financie približne 11,6 milióna eur ročne. Vyplýva to z analýzy, ktorú robil Inštitút environmentálnej politiky (IEP).

Ak by sa bezzásahová zóna rozšírila na 75 percent územia národných parkov, náklady štátu by boli 17,1 milióna eur ročne.

"Vyrovnanie sa s vlastníkmi lesov formou nájmov pri nezmenenom rozsahu bezzásahového územia bude štát stáť približne 2,8 milióna eur ročne," uvádzajú analytici.

Sumy zahŕňajú vyplácanie nájmov, náklady na zmluvnú starostlivosť, zníženie príjmov štátneho rozpočtu, rozpočtu samospráv a krátkodobé zníženie zisku štátnych lesníckych organizácií, hovorí riaditeľ IEP Martin Haluš.

Podotkol, že čisté náklady by však boli v priemere o štyri milióny eur ročne nižšie z dôvodu zrušenia v súčasnosti vyplácaných náhrad. Analytici poukazujú na to, že rozširovanie území bez zásahu by bolo najlacnejšie prostredníctvom zámeny súkromných pozemkov za štátne.

V prípade, že by sa bezzásahové územia nerozširovali, hrubé náklady štátu by boli v rozmedzí 1,5 až deväť miliónov eur ročne.

Bezzásahová zóna v súčasnosti tvorí 2,8 percenta rozlohy lesov v správe štátnych podnikov lesného hospodárstva. Zóny bez zásahu človeka sú najprísnejšie chránené územia, v ktorých je zakázaná ľudská činnosť okrem turistiky, vzdelávania a výskumu, vysvetľujú analytici.