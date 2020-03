Dobré ráno: Na kontrolu korupcie tu nie sú novinári, ale polícia a SISk-a

Matovič chce novinárom dať 10 miliónov.

8. mar 2020 o 23:02 Adam Valček, Zuzana Kovačič Hanzelová

Igor Matovič prišiel s nápadom, aby ministerstvá kontrolovali investigatívni novinári.

Za 10 miliónov eur ročne by chcel podľa jeho slov stovky investigatívcov ako bol Ján Kuciak, ktorí by kontrolovali korupciu na ministerstvách.

Proti tomuto nápadu sa okamžite postavili všetky seriózne redakcie. K fondu sa zatiaľ prihlásil len konšpiračný časopis Zem a Vek Tibora Rostasa.

Čo si o tom myslí skutočný investigatívny novinár Adam Valček, odpovieme v dnešnom Dobrom ráne so Zuzanou Kovačič Hanzelovou.

Na Slovensku potvrdili výskyt koronavírusu. Svetu hrozí pandémia a odporúčania zdravotníkov sú jednoznačné: často a dôsledne si umývajte ruky a nedotýkajte sa tváre, aby ste si na ňu neprenášali škodlivé mikróby. A hlavne, nepanikárte.

Prokurátor Ján Šanta sa odvolal v kauze falšovania zmeniek Televízie Markíza. Podľa denníka N totiž žiada, aby okrem 19-tich rokov väzenia a peňažného trestu súd rozhodol aj o prepadnutí majetku Mariána Kočnera.

Schopnosť dažďových lesov v Amazónii a Afrike odoberať uhlík prudko klesá. Prognózy dokonca hovoria, že Amazónia by sa mohla obrátiť proti ľudstvu a už v nasledujúcom desaťročí by mohla začať oxid uhličitý vylučovať do vzduchu. Naznačuje to nová štúdia v časopise Nature.

Dnes je medzinárodný deň paniky. Napriek tomu sa neodporúča prepadať panike a šialenému nakupovaniu kvôli korona vírusu. Nenakupujte zbytočné zásoby, ani lieky, a správajte sa radšej zodpovedne – umývajte si ruky, a ak máte príznaky, zostaňte doma. Ochránite tak starších ľudí a ľudí so slabou imunitou, ktorí sú viac ohrození týmto vírusom.

