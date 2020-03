Kollár zo Za ľudí: Sme rodina bez váhania žiada ministerstvá, kde tečú najväčšie peniaze

Miroslav Kollár by neodmietol pozíciu ministra kultúry.

8. mar 2020 o 18:21 Lucia Praus

Predsedníctvo Za ľudí vo štvrtok jednohlasne odsúhlasilo, že začne koaličné rokovania napriek výhradám k hnutiu Sme rodina. Čo zavážilo u vás, že ste hlasovali za?

Do volieb sme išli s motiváciou, že po 12 rokoch vlád Smeru potrebuje táto krajina zmenu. Mandát sme dostali, aj keď možno slabší, ako sme očakávali. V tejto prvej fáze ani nebola na stole iná opcia, ako zahlasovať za rokovania o našom vstupe do vlády. To samozrejme neznamená, že podpisujeme bianko šek, že vstúpime do akejkoľvek vlády. Všetko bude závisieť od podmienok.

Keď hovoríte, že iná možnosť, ako začať rokovania nebola, prečo ste rozhodnutie na rozdiel od výhľadových partnerov naťahovali?

Miroslav Kollár Je poslancom strany Za ľudí a primátorom mesta Hlohovec. V minulosti pôsobil v Inštitúte pre verejné otázky, šéfoval tlačovej agentúre SITA a v rokoch 2011 až 2013 bol predsedom Rady RTVS.

V porovnaní s okolitými krajinami, kde fungujú normálne strany s normálnymi štruktúrami, sme sa rozhodli ešte rýchlo. Táto koalícia navyše nie je jednoduchá. Keby išlo o strany OĽaNO, SaS, PS-Spolu, KDH a nás, rozhodovanie mohlo byť rýchlejšie a nepotrebovali by sme medzikrok, že sa Andrej Kiska potreboval Igora Matoviča spýtať nejaké otázky. Keďže je v tom Boris Kollár, ktorý predstavuje iný typ politiky, chceli sme poznať niektoré základné odpovede.

Čo sa Kiska pýtal Matoviča?