Na bicykli prešiel celú Európu, nakoniec sa usadil na Slovensku

Bicyklom zo Santiago de Compostela do Bratislavy. Ako a prečo?

7. mar 2020 o 9:07 The Slovak Spectator, Anna Fay

Brit Graham Strouts prebicykloval celú Európu, no nikdy si nemyslel, že skončí v Bratislave. Bolo to niekedy v roku 2017, keď dostal ponuku učiť tu angličtinu.

V tom čase už bicykloval vo Francúzsku a neskôr prešiel aj Talianskom a Slovinskom. Pre niekoho vedú cesty do Ríma, pre Grahama to bola, neplánovane, Bratislava.

