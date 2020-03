Za ľudí pýta viac postov, Matovič môže dostať obranu a Kollár SIS

Sulík bude zrejme ministrom financií.

9. mar 2020 o 16:42 Daniela Hajčáková, Lucia Praus

BRATISLAVA. Keby by sa výhľadový premiér Igor Matovič z OĽaNO neusiloval o ústavnú väčšinu, koalícia by už mala rozdelené posty a boli by známi aj ľudia, ktorí ich obsadia.

Koaličné rokovania sa podľa informácií SME zasekli na požiadavkách najslabšej strany Za ľudí bývalého prezidenta Andreja Kisku, ktorá vo voľbách získala 5,77 percenta. Zvyšné tri strany s nimi nesúhlasia.

Za ľudí má zásadný problém s rozdelením vládnych postov v matematickom pomere 8:3:2:2, s čím sa jej predstavitelia ani netajili.

"Ak koalíciu budú tvoriť štyri strany a z nich tri sa už vyjadrili, že chcú dodržať matematické rozdelenie rezortov v tomto pomere, myslím si, že by to mala akceptovať aj štvrtá strana," hovorí člen predsedníctva SaS Branislav Gröhling. "Pomohli by sme tak budúcemu premiérovi, aby mohol pokračovať vo svojich stretnutiach."

Za ľudí podľa dvoch zdrojov z prostredia rokovacích tímov trvá na tom, že by mala obsadiť tri ministerstvá alebo ak dve, tak získať aj novú funkciu podpredsedu vlády pre regionálny rozvoj. Zrejme by sa ním stal jej podpredseda Vladimír Ledecký.

Medzi možnosťami, ktoré Za ľudí navrhla partnerom, je údajne aj tá, že sa uspokojí aj s dvoma ministrami, no k tomu dostane päť či šesť štátnych tajomníkov.

Podpredsedníčka Za ľudí Veronika Remišová pre SME nepoprela, že by strana na rokovaniach požadovala viac postov, ako jej prislúcha podľa výsledku vo voľbách. Naopak, zopakovala, že váha jednotlivých ministerstiev nie je rovnaká a nedajú sa porovnávať.

V stanovisku naznačila, že by cez štátnych tajomníkov chceli kontrolovať aj iných ministrov.

"Absolútne súhlasíme so slovami budúceho premiéra Igora Matoviča, že to má byť vláda transparentnosti a otvorenosti a žiadny minister tak nemá dôvod niečo skrývať, ale práve naopak, chce využiť najlepší odborný potenciál svojich partnerov, a preto nebude problém s krížovou zámenou štátnych tajomníkov," dodala s tým, že smerujú k dohode.

Kollár ide po sile