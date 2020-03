Pellegrini vyzval ľudí na zodpovedné jednanie v boji proti nákaze

Domáca karanténa neznamená, že máme chodiť na turistiku či do kín.

9. mar 2020 o 13:44 (aktualizované 9. mar 2020 o 13:57) SITA

BRATISLAVA. Jediný kľúč na zvládnutie situácie týkajúcej sa koronavírusu je správať sa zodpovedne.

Predseda vlády SR Peter Pellegrini to uviedol v pondelok po stretnutí s predstaviteľmi priemyslu k aktuálnej ekonomickej situácii aj v súvislosti s koronavírusom.

Domáca karanténa, apel na rodičov

Premiér upozornil, že domáca karanténa neznamená, že máme chodiť na turistiku či do kín. Zároveň apeloval na rodičov, aby dohliadli na svoje deti, ktoré zostanú doma, aby netrávili čas v spoločnosti ďalších 20 detí.

"Ak sme rozhodli o zatvorení škôl, to neznamená, že rodičia deti pustia do nákupných centier a do kín. Zatvárame ich pre to, aby deti zostali doma. Aby sme zamedzili stretávaniu a šíreniu nákazy," uviedol premiér.

Ako Pellegrini konštatoval, štát robí všetko pre to, aby zmiernil a spomalil šírenie nového koronavírusu. Má sa preto prijať ďalší sumár opatrení. V prvom rade sa podľa premiéra musíme starať o životy občanov.

"Až rozum zastane, keď u mnohých občanov SR vyvolalo nevôľu, že sme im posielali sms, aby sme ich upozornili, že si majú dávať pozor," dodal.

Firmy znižujú kontakt medzi zamestnancami

Premiér zároveň vyzval ľudí, aby na infolinky zriadené v súvislosti s koronavírusom volali len tí, ktorí reálne potrebujú pomoc.

Upozornil tiež, že štát nemá medicínske ani laboratórne kapacity na to, aby robil testy preventívne. Nie je preto možné robiť ich ľuďom, ktorí nemajú príznaky a pozitívnu cestovateľskú anamnézu.

Pellegirni tiež vyzval všetkých občanov, aby strpeli zníženú kvalitu niektorých služieb.

"Mnohé firmy znižujú kontakt medzi zamestnancami a klientmi. Možno na pošte nebude fungovať každá prepážka, v regáloch nebude hneď dokladaný tovar. Tolerujme mieru zníženia nášho komfortu," uviedol.

Pozvánka pre Matoviča

Peter Pellegrini ďalej informoval, že na zasadnutí ústredného krízového štábu v súvislosti s novým koronavírusom je aj líder OĽaNO Igor Matovič, ktorý je poverený zostavením novej vlády.

Pellegrini podľa vlastných slov očakáva, že nová vláda čoskoro prevezme svoju úlohu a bude pokračovať v riešení situácie. Za podstatné považuje to, aby sa výmenou vlády nezmenila bezpečnostná situácia na Slovensku.

Pellegrini tiež zdôraznil, že ako jediná mu v súvislosti s novým koronavírusom v uplynulých dňoch volala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Žiaden z budúcich členov koalície sa mu podľa jeho slov neozval a nezaujímal sa o situáciu. Aj preto podľa neho pozvali Matoviča na pondelkové zasadnutie krízového štábu.

Zároveň zdôraznil, že krízový štáb je zložený z odborníkov, a tí budú pracovať bez ohľadu na zmenu vlády.

Matovič počas víkendových diskusií uviedol, že k riešeniu problému s novým koronavírusom ho odchádzajúca vláda zatiaľ ako možného budúceho premiéra nepozvala.

Veronika Remišová zo strany Za ľudí i líder SaS Richard Sulík sa zhodli na tom, že by ho odchádzajúca vláda mala na rokovania prizvať.

Ohrozený slávnostný akt poslancov

Opatrenia pravdepodobne ovplyvnia aj slávnostné odovzdávanie osvedčení novým poslancom Národnej rady (NR) SR o zvolení, ktoré sa pravdepodobne neuskutoční.

Odovzdávanie je naplánované na utorok. Prípadné zrušenie aktu má potvrdiť Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

"S vysokou pravdepodobnosťou nebude zajtra slávnostný akt, ale oficiálne to oznámi buď krízový štáb, alebo predseda ústrednej volebnej komisie," povedal Pellegrini s tým, že novozvolení poslanci môžu osvedčenia dostať prostredníctvom doporučenej pošty.

Nie je podľa neho správne, aby sa viac ako 200 ľudí vrátane novinárov zišlo na jednom mieste a následne sa vrátili do rôznych oblastí Slovenska.

"Z ústavného hľadiska sa nič nestane," skonštatoval Pellegrini, pretože podľa neho nejde o žiaden ústavný akt.

