Zvieracia ombudsmanka vyzvala na sprísňovanie trestov za týranie zvierat

V Českej republike sa napríklad zvýšil počet rokov odňatia slobody za týranie zvierat.

9. mar 2020 o 14:09 SITA

BRATISLAVA. Slovensko by v sprísňovaní trestov pre tyranov zvierat malo nasledovať Českú republiku.

Uvádza sa to v tlačovej správe, ktorú poskytla zvieracia ombudsmanka Zuzana Stanová.

Zločin namiesto prečinu

V Českej republike sa napríklad zvýšil počet rokov odňatia slobody za týranie zvierat a určil sa trest zákazu ich chovu na desať rokov.

Na Slovensku organizácia Zvierací ombudsman podala minulý rok hromadnú pripomienku k novele slovenského trestného zákona, ktorá by taktiež mala sprísňovať tresty pre tyranov. Na internete ju podporilo takmer päťtisíc ľudí.

Podľa nej by sa skutky spáchané na viacerých zvieratách či na verejnom mieste nehodnotili ako prečiny, ale zločiny.

Sprísnené tresty v Česku

V ČR minulý týždeň schválili novelu zákona, ktorá sprísňuje tresty za týranie zvierat. Podľa nej sa trest za týranie zvieraťa zvyšuje na šesť rokov odňatia slobody.

Určuje tiež trest zákazu chovu na desať rokov za chov zvierat v nevhodných a zlých podmienkach.

Uvedená novela má dopad najmä na nelegálnych množiteľov a príslušníci policajného zboru môžu za účelom odhalenia najzávažnejších organizovaných trestných činov využívať aj odpočúvanie. Zjednodušiť by sa malo aj nariaďovanie domových prehliadok.

Odpočúvanie a kamery

Podobné opatrenia by zvieracia ombudsmanka odporúčala zaviesť aj na Slovensku

„Odpočúvanie či kamerové záznamy, vytvorené za účelom odhalenia nelegálnych množiteľov či iných tyranov, sú jedným z najúčinnejších prostriedkov, ako takúto činnosť odhaliť a tiež dokázať,“ podotkla.

„Dlhodobo pracujeme na legislatívnom návrhu, ktorý by nielen sprísňoval tresty pre tyranov, ale tiež by zaviedol nové skutkové podstaty, ako napríklad množenie či psie zápasy,“ vysvetlila Stanová.

Dodala, že členovia Zvieracieho ombudsmana v roku 2011 presadili sprísnenie trestov za týranie zvierat.

V roku 2018 sa organizácia zaradila medzi tvorcov novely zákona o veterinárnej starostlivosti, podľa ktorej už zviera nie je vecou.

Organizácia naďalej pracuje aj na ďalších pozmeňovacích návrhoch, ktoré by zaviedli spravodlivé tresty za týranie zvierat.

Podľa hromadnej pripomienky, ktorú podali, by sa skutky, ktoré by boli spáchané na viacerých zvieratách alebo na mieste prístupnom verejnosti, už nehodnotili ako prečiny ale zločiny. Za takýto zločin by mohla byť udelená trestná sadzba do šesť rokov.

Stanová poznamenáva, že dôležité je aj dôslednejšie trestanie násilia páchaného na ľuďoch.

„Avšak, na základe mnohých prípadov sa ukazuje, že človek, ktorý dokáže ublížiť zvieraťu, je potenciálne nebezpečný aj pre človeka. Preto je dôležité nielen to, na kom je násilie páchané, ale najmä to, kto ho vykonáva a aké sú jeho charakterové črty,“ ozrejmila.

Zvierací ombudsman je nezávislá, nezisková organizácia založená z iniciatívy občanov angažovaných v oblasti ochrany práv zvierat. Svojou aktivitou zastrešuje a podporuje útulky po celom Slovensku. Snaží sa o systémové a legislatívne zmeny v prospech zastavenia násilia páchanom na zvieratách.