Mobil a voda nestačia. Čo by vám na horách nemalo chýbať?

Môže podľa vás zazmätkovať niekto, kto má absolvovaný lavínový kurz, kurz záchrany na horách, trinásťkrát vyšiel na Lomnický štít a vystúpil na Gerlachovský štít v lete aj v zime? Čítajte ďalej.

Bol marec 2018 a Michal Mjartan akurát stúpal s lezeckým partnerom na horský masív Dachstein vo výške 2995 m n. m. Vonkajší vzduch mal 22 stupňov pod nulou, fúkal silný vietor a obloha bola čistá a bez oblakov.

„Slnko svietilo tak silno, že som zostal celý červený a spečený. Odvtedy si opaľovací krém beriem nielen k moru, ale aj do hôr,“ priznáva Mjartan.

Druhé ponaučenie zažil na vrchole Dachsteinu, keď mu odfúklo rukavicu a nemal náhradnú.

„Na ruku som si natiahol šatku a chytil do nej kovový cepín. Pokým sme zliezli, mal som prsty už poriadne modré,“ dodáva dlhoročný horolezec.

Rozprávali sme sa s ním o ďalších skúsenostiach a pýtali sa ho na odporúčanú výbavu. Doplnil ho horský záchranár Ján Šustr z Vysokých Tatier.

(zdroj: Michal Mjartan)

Letná výbava do hôr

Mohlo by sa zdať, že v lete na túru netreba nič špeciálne, čo by bolo pravdou, pokým si nezačnete myslieť, že netreba celkom nič. Aj na jednoduchú túru si totiž treba zobrať plnohodnotnú výbavu.

„Nejde o pomoc len sebe, ale aj iným. Je preto dobré mať aspoň základnú výbavu, aby ste mohli v prípade nešťastia iného turistu reagovať,“ odporúča Mjartan.

„Pri balení sa na túru rozhodujú skúsenosti. Treba zohľadniť množstvo faktorov a počúvať podvedomie. Rozhodujúce je počasie, dĺžka túry, terén a celkové podmienky,“ začína Ján Šustr z Horskej záchrannej služby vo Vysokých Tatrách.

Najväčší dôraz treba klásť na váhu jednotlivých častí výbavy, nakoľko gram ku gramu je v súčte veľký rozdiel.

„Pre bežného turistu, ktorý chce byť opatrný a zobrať si všetko, je to bez potrebnej kondície kontraproduktívny plán. Treba si zobrať len to najnutnejšie. Žiadne keby náhodou alebo že veď jedno pivo nie je až tak ťažké,“ pokračuje horský záchranár.

(zdroj: Michal Mjartan)

Batoh

Základom každej výbavy je batoh, do ktorého vložíte všetko potrebné. V prípade, že nemá integrovaný nepremokavý obal, treba si pribaliť aj ten.

„Nenosím si náhradné veci na to, aby boli za polhodinu premočené,“ hovorí Mjartan.

Topánky

Samostatnou kategóriou sú topánky, ktoré sú rovnako dôležité ako celý obsah batoha.

„Odporúčam nepremokavé topánky s tvrdou podrážkou a vibramom. Je dobré, keď sú nad členok, pretože pri nízkych topánkach môže ľahko dôjsť k vyvrtnutiu a hrozí, že vás do nohy zasiahne padajúci kameň alebo pohryzne vretenica,“ vymenúva horolezec.

Bunda

Nech už sa vyberiete do hôr pri akýchkoľvek horúčavách, nikdy by vám nemala chýbať bunda. Pokiaľ bude nepremokavá a dostatočne kvalitná, stačí aj tenká.

„Nosím technickú bundu, pod ktorú si môžem dať viac vrstiev. Princípom je vrstviť technické materiály, ktoré dokážu dýchať a prepúšťať pot. Ak si na funkčné tričko oblečiete obyčajný sveter, všetko sa udusí a budete ako parný hrniec. Vrstviť treba logicky,“ odporúča Mjartan.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Horskí záchranári sa vás vždy opýtajú na túto otázku. Viete akú? Čítajte

Šatka

V prípade náhlej zmeny počasia dokážu byť veľmi prínosné aj šatky alebo tunely na krk. Aj ony sa dajú na seba vrstviť a vytvoriť z nich hrúbku, akú práve potrebujete.

Ponožky

Nakoľko by nohy mali byť vždy v suchu, je dobré mať náhradné ponožky. Ak ich nebudete potrebovať na nohy, využiť sa dajú aj na zahriatie rúk.

Okuliare

Na začiatku túry a v hustom lese vám budú zrejme zbytočné, no len čo vyjdete nad hranicu lesa a otvorí sa vám krajina, okuliare akoby ste našli.

Opaľovací krém

Podobné pravidlo ako pri okuliaroch platí aj pri opaľovacom kréme. V lete by ste si ho mali brať automaticky, v zime zas platí, že slnečné lúče naberajú pri odraze od snehu na intenzite.

Palice

Palice síce nie sú tou časťou výbavy, bez ktorej by ste sa na túru vybrať nemali, no len čo budete kráčať niekoľko hodín alebo sa objaví prvý sneh, veľmi rýchlo si na ne spomeniete. Preto je lepšie pripnúť si ich na batoh a v prípade potreby použiť.

(zdroj: Michal Mjartan)

Nožík

Nevyhnutný nie je ani nožík, no v prípade, že bude niečo treba prerezať či zastrúhať, spomeniete si na pár prebytočných gramov do piatich sekúnd.

Prilba

Zbytočnou sa môže zdať aj prilba, no akonáhle budú súčasťou túry kamenisté časti, mali by ste ju mať na hlave.

„Možno sa to nezdá, ale koľko ľudí sa zabilo na bicykli na hrádzi? Hlava je najcitlivejšia a najdôležitejšia, navyše sa nedá vymeniť,“ hovorí Mjartan.

Lekárnička

Pre istotu je dobré mať pri sebe aj lekárničku. Stojí pár eur, váži okolo 200 gramov a doslova vám dokáže zachrániť život. Existuje aj verzia do hôr, ktorá obsahuje základnú výbavu ako obväzy, náplasti, tampóny, gumové rukavice, nožnice, pinzetu, antiseptický krém či termofóliu.

„Izotermickú fóliu však treba vedieť použiť. Nestačí sa ňou prikryť, dáva sa pod vrchnú vrstvu oblečenia,“ prezrádza Šustr.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok 21 tipov, ako sa podľa záchranárov správať na horách bezpečne Čítajte

Bivakovacie vrece

Podobné ako termofólia je bivakovacie vrece. Fóliou sa však môžete len prikryť, do vreca môžete vojsť a prečkať v ňom celú noc.

„Vrece je ako spacák, dá sa do neho navliecť a vďaka termoizolácii z neho neuniká teplo, ale odráža sa dnu,“ pochvaľuje si dlhoročný horolezec.

„Ako núdzový bivak môže poslúžiť aj obyčajné 240-litrové vrece na odpadky,“ dodáva horský záchranár.

Jedlo a voda

Je vhodné myslieť aj na mimoriadne situácie, kedy sa vám túra dokáže výrazne predĺžiť. Pre také prípady treba mať so sebou vodu a niečo energetické, čím dokážete telo naštartovať, keď bude vyčerpané. Sušené ovocie, energetickú tyčinku či niečo sladké.

video //www.youtube.com/embed/x-VJ-MB9tBY

Mobilný telefón a powerbanka

V prípade kratšej túry je powerbanka skôr navyše, treba však myslieť na to, že telefón sa vybíja každou minútou a budete ho potrebovať pri volaní o pomoc. Je preto vhodné si powerbanku pribaliť, pretože v kombinácii s telefónom a popruhom na hlavu vám poslúži aj ako čelovka.

Telekom ako hrdý partner Horskej záchrannej služby tieto veci spojil a vytvoril smart čelovku. Ide o popruh, do ktorého sa v zadnej časti zakladá powerbanka a vpredu je držiak na smartfón. Vďaka tomu sa telefón nevybije a zároveň môžete mať voľné ruky, ak si chcete na niečo posvietiť.

Mať pri sebe čelovku je vhodné kvôli lepšej orientácii aj vysielaniu svetelných signálov, vďaka čomu vás záchranári jednoduchšie nájdu.

(zdroj: Michal Mjartan)

Zimná výbava do hôr

Zimná výbava obsahuje všetko to, čo letná, a pár vecí navyše. Ak by ste sa vybrali na túru po prvú horskú chatu, nemali by vám chýbať nasledujúce veci.

Rukavice

V prípade náhradných rukavíc platí jednoduché pravidlo. Mali by byť teplejšie ako tie, ktoré práve používate. Rukavicu môžete stratiť alebo sa vám premočí, kvôli čomu je dôležité dostať ruku čo najrýchlejšie do tepla.

Čapica a šatky

Okrem šatiek a tunelov na krk si v zime treba zobrať aj čapicu. Prípadne dve, ak by vám jedna premokla. Poslúžiť môže aj náhradné funkčné tričko alebo rolák zabalené v nepremokavom obale.

Mačky alebo nesmeky

Nakoľko sa pri zimných výstupoch na niektoré horské chaty dostanete aj do úsekov s množstvom snehu, je dobré mať so sebou mačky alebo nesmeky.

Návleky na nohy

Spolu s mačkami by ste si automaticky mali pribaliť aj návleky na nohy, ktoré zabránia napadaniu snehu do topánok a neroztrháte si vďaka nim nohavice pri zakopnutí mačkami.

(zdroj: Michal Mjartan)

Výbava do lavínového terénu

Keďže budete pri výstupe na niektoré horské chaty prechádzať aj lavínovým terénom, lavínová sonda, vyhľadávač a lopatka sú bezpochyby povinnou výbavou.

„Bude vám to však k ničomu, ak predtým neabsolvujete lavínový kurz,“ radí Mjartan.

Lavínový vyhľadávač by mal mať pri sebe zasypaný aj ten, kto hľadá, inak je vyhľadávač zbytočný.

„Lavínisko prehľadávame v oblúkoch v tvare eska, pričom keď vyhľadávač zachytí signál, naviguje vás k zasypanému. Potom si treba kľaknúť na kolená a čo najpresnejšie ho lokalizovať. Následne pichnete sondu do miesta, ktoré vyhľadávač označil a keď zacítite zasypaného, necháte sondu zapichnutú a začnete ju obkopávať. Až následne treba zavolať Horskú záchrannú službu,“ radí Mjartan a dodáva, že po padnutí lavíny zostáva terén naďalej lavinózny a môže padnúť sekundárna lavína.

„Treba si dávať pozor, aby nezasypalo aj toho, ktorý ide zachraňovať. Bude to len horšie, pretože dvaja mŕtvi sú viac ako jeden,“ dodáva Mjartan.

V prípade, že má lavínový vyhľadávač len jeden z dvojice, šanca na záchranu sa výrazne znižuje. V takom prípade môže zasypaného nájsť jedine pes alebo množstvo záchranárov prehľadávajúcich celé lavínisko.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Spovede zachránených: Uvoľnený kameň mu pomliaždil ruku, zachránili ho vrtuľníkom Čítajte

Cepín

Okrem lavínového kurzu je dobré spraviť si aj kurz záchrany na horách, inak je dosť možné, že cepín nebudete vedieť použiť správne.

„Stalo sa už bežným zvykom, že turisti majú na batohu cepín, no len minimum by ním vedelo zabrzdiť pád v ostrom svahu. V prvom rade sa treba dostať na hruď a následne cepín priľahnúť krížom cez hruď. Vďaka špicu zapichnutému do svahu postupne spomalíte,“ prezrádza Mjartan.

Zdravý rozum

Poslednou časťou výbavy, ktorú si so sebou treba zobrať, je zdravý rozum. Michal Mjartan bol pred pár rokmi 50 metrov od vrcholu Kežmarského štítu, no rozhodol sa nepokračovať.

„Museli sme sa otočiť, pretože sa strašne dvihol vietor a začalo hrmieť. Povedali sme si, že chceme byť dole čo najskôr, veď kopec tu bude aj zajtra. My sme tu však zajtra už byť nemuseli,“ uzatvára Mjartan.

Tento článok vám prináša Telekom.

Pravidlá spolupráce medzi inzerentmi a redakciou si môžete pozrieť v tomto odkaze.