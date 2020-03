Kiska ako plán Penty či diletant Sulík. Čo si kedysi povedali noví partneri

Igor Matovič vraj chce tlmiť vášne.

13. mar 2020 o 17:27 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Ešte pred niekoľkými mesiacmi označil šéf OĽaNOIgor Matovičstranu Za ľudí za súčasť plánu Penty na ovplyvnenie volieb. Na facebooku sa pohádal aj s Borisom Kollárom.

Ostré vyjadrenia o partneroch, ktorí majú tvoriť vznikajúcu vládnu koalíciu, mali aj niektorí radoví členovia strán.

Kollárov ekonomický expert Štefan Holý vyhlásil, že Richard Sulík z SaS je "ekonomický analfabet" a "užitočný balónik". Sulík zase debatu s ním prirovnal k diskusii s Marianom Kotlebom.

Matovič po voľbách sám priznal, že bol desať rokov viac "vyvolávačom konfliktov", teraz však tvrdí, že chce tlmiť vášne.

"Snažím sa po špičkách, v rukavičkách, aby to začalo fungovať. Lebo, samozrejme, že tie strany sú iné. Doteraz to bolo možno niekedy aj o jedovatých šípoch medzi nimi. A ja sa ich musím snažiť zmieriť," povedal Matovič.

Sulík: Matovič nám škodil

Dlhú spoločnú históriu, v ktorej je aj niekoľko konfliktov, majú za sebou Matovič so Sulíkom.

Na kandidátke SaS sa Matovič v roku 2010 dostal do parlamentu. Už zakrátko však zvažoval, že z jej poslaneckého klubu odíde. Reagoval tak na to, že sa do programového vyhlásenia vlády Ivety Radičovej, ktorej bola SaS členom, nedostali návrhy jeho strany OĽaNO.

"Začalo sa to tak, že on mal na začiatku dohody 22 bodov, ktoré som mu schválil. Písomne sme sa dohodli, že každý ďalší bod môže byť mnou vetovaný. A on krátko na to došiel a vytiahol sto bodov," opísal vznik sporu Sulík.

O pol roka neskôr však Sulík Matoviča z poslaneckého klubu vyhodil. Bolo to potom, ako Matovič pri zákone o dvojakom občianstve hlasoval so Smerom. Sulík tvrdil, že vyhodenie je výsledkom dlhodobého správania Matoviča.