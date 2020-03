S Kiskom v parlamente veľmi nerátajú ani jeho vlastní

Šéf Za ľudí sa pre zdravotné problémy stiahol z rokovaní o koalícii.

12. mar 2020 o 19:00 Daniela Hajčáková, Lucia Praus

Kiska odôvodňuje jeho neúčasť na rokovaniach o vldáe problémami so srdcom. (Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Ani blízki spolupracovníci bývalého prezidenta Andreja Kisku zo strany Za ľudí nevedia povedať, či ich šéf napokon nastúpi do parlamentu ako poslanec.

Kiska sa od pondelka stiahol z rokovaní o zostavení vládnej koalície, odkázal, že má problémy s operovaným srdcom. Rokovania prebrala prvá podpredsedníčka Za ľudí Veronika Remišová.

Parlament sa má v novom zložení stretnúť do tridsiatich dní od volieb. Do rúk predsedu parlamentu poslanci zložia sľub. Podľa informácií SME by niektorých v strane prekvapilo, keby si Kiska poslanecký mandát prevzal.

"Logicky, že keď bol niekedy prezidentom, asi niektoré možnosti nevyužije," hovorí podpredseda Za ľudí a bývalý starosta Spišského Hrhova Vladimír Ledecký.

Hovorí však, že otázku s Kiskom nepreberali. "Bol som s ním naposledy pred dvomi dňami a výsledky nemal dobré," hovorí o Kiskovom zdravotnom stave Ledecký.

Či Kiska nastúpi do Národnej rady, nevedel povedať ani člen predsedníctva strany Miroslav Kollár. "Riešili sme skôr začiatok rokovaní o zostavení koalície s prioritami. Toto je nová situácia, čiže naozaj neviem," hovorí.