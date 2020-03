Všeobecná poisťovňa uhradí liečbu pacientke so spinálnou svalovou atrofiou

Existuje však šanca, že liečbu uhradí výrobca lieku.

13. mar 2020 o 14:31 TASR

BRATISLAVA. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) uhradí liečbu svojej poistenke so spinálnou svalovou atrofiou (SSA).

V piatok o tom informovala generálna riaditeľka štátnej zdravotnej poisťovne Ľubica Hlinková.

Súvisiaci článok Ministerstvo povolí deťom so spinálnou svalovou atrofiou použiť nekategorizovaný liek Čítajte

VšZP je ochotná liek uhradiť, či už v prípade jeho podania na Slovensku alebo aj v zahraničí, ak pôjde o vopred schválenú liečbu v cudzine.

"Chceme postupovať promptne a byť zodpovedne pripravení na možnosť úhrady lieku, keďže u malej Amélie čas zohráva dôležitú úlohu. Rozhodli sme sa preto konať hneď po zverejnení informácie, že použitie neregistrovaného lieku je na Slovensku povolené," komentovala šéfka VšZP s dôvetkom, že od ošetrujúceho lekára nedostala žiadosť o úhradu lieku.

Existuje však šanca, že liečbu uhradí výrobca lieku.

Na stretnutí so zástupcami zdravotnej poisťovne totiž výrobca upozornil, že naďalej aktuálnou zostáva možnosť zaradenia poistenky do pacientskeho programu, ktorý sa podľa jeho názoru nesprávne nazýva "lotéria". Z hľadiska verejných financií by tak podľa VšZP išlo o výhodnejšiu možnosť.

SSA je zriedkavé nervovo-svalové ochorenie, ktoré sa prejavuje svalovou slabosťou, ochabnutosťou či úbytkom svalovej hmoty - atrofiou. Ochorenie sa vyskytuje približne v jednom prípade na 11.000 ľudí.