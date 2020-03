Drak, ktorého nikto nevidel, hrad a výhľady. Zažite súľovskú rozprávku

Do prírody sa môžete vybrať aj v čase epidémie. Súľovské skaly sú známe pre netypické skalné útvary.

14. mar 2020 o 6:00 Peter Dlhopolec, The Slovak Spectator, Anna Fay

Vypočujte si podcast:

Hovorí sa, že drak prebýval v jaskyni v Súľovských skalách na severozápade Slovenska.

Nikto ho nikdy nevidel, no diera, v ktorej sa ukrýval, existuje. Šarkania diera je len jedna zo zastávok na turistickom chodníku, ktorý štartuje v obci Súľov v Žilinskom kraji. Ešte pred ňou dobrodruhovia objavia skalné útvary, ktoré nemajú na Slovensku obdobu. Jedným z nich je aj Gotická brána.

A v správnej rozprávke nemôže chybať ani hrad. Ten Súľovský je ruinou, no ponúka úžasné výhľady.

Vydajte sa na výlet do Súľovských skál v spoločnosti anglického podcastu The Slovak Spectator.

