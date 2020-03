Kočner nasadil sledovačku aj na sudcu

Kočner vraj prekvapil Fica v Bonaparte.

15. mar 2020 o 19:51 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Keď si sudcovia z bratislavského kraja zorganizovali v máji 2017 večierok v rekreačnom zariadení pri obci Omšenie, dali si pozor na to, aby sa medzi nich nikto cudzí nezamiešal.

Sledovaciemu komandu Mariana Kočnera sa to napriek dvojitej kontrole pri vchode podarilo. Špehovia sa pokúsili nasnímať, ako sudcovia pijú alkohol. Cieľom bolo získať kompromitujúce materiály.

Vyplýva to zo správy o sledovaní sudcov, ktorú šéf komanda Peter Tóth odovzdal Kočnerovi.

Správa patrí medzi materiály pochádzajúce z vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Získala ich medzinárodná sieť investigatívnych novinárov Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP.org) a sprístupnila ich slovenským médiám.

Sledovanie sudcov spomenul Tóth aj vo výpovedi počas vyšetrovania korupcie na súdoch. Vyšetrovanie viedlo k stredajšiemu zadržaniu trinástich sudcov, ktorí sú obvinení z korupcie a zo zasahovania do nezávislosti súdov.

Súvisiaci článok Kočnerovo sledovacie komando kontra sledoval niekto ďalší Čítajte

Tóth tvrdí, že Kočner chcel mať na súdoch vplyv aj cez vydieranie. Na získanie kompromitujúcich materiálov skúšal využiť práve svoj sledovací tím. Predchádzajúce zistenia naznačili, že Kočner sudcov uplácal.

Priebeh súdnych konaní chcel Kočner podľa Tótha navyše ovplyvňovať aj cez špičky Smeru.

Podobne vypovedal aj Vladimír Sklenka, ktorý je kľúčovým svedkom v kauze zadržaných sudcov. Sklenka je niekdajším podpredsedom Okresného súdu Bratislava I, ktorý sa priznal, že od Kočnera bral úplatky.

Sklenka vypovedal, že Kočner si raz počkal na šéfa Smeru Roberta Fica v garáži komplexu Bonaparte, kde Fico kedysi býval, a chcel od neho, aby vybavil posun v kauze podnikateľa Milana Fiľa.

„Sa mu pozdravil, vyšiel z auta, že servus, čo ty tu,“ opísal Sklenka, ako Fico oslovil Kočnera v garáži. Polícii Sklenka tvrdil, že mu takto situáciu opísal Kočner.

Sledovanie sudcov

Kočner podľa Tótha v ich rozhovoroch viackrát spomínal vtedajšieho šéfa Krajského súdu v Bratislave Ľuboša Sádovského a poprosil Tótha, aby v rámci sledovania novinárov sledovali aj jeho.

Sádovský sa podľa Sklenkovej výpovede objavil vo viacerých kauzách, v ktorých sa angažoval Kočner. Napríklad v kauze Technopol, kde sa skupina okolo Kočnera pokúsila vytunelovať firmu Technopol Servis Pavla Páveka, Sádovský tlačil na Sklenku, aby sa rozhodovalo v prospech Páveka.

Pre aké kauzy obvinili sudcov Kauza Technopol Servis Po manželských nezhodách si v roku 2016 Denisa Páveková protiprávne prisvojila akcie spoločnosti Technopol Servis. Prístup k nim mala vďaka tomu, že bola členkou predstavenstva firmy, jej manžel Pavel Pávek bol dlhoročným riaditeľom firmy. Páveková potom v spolupráci so skupinou ľudí okolo Mariana Kočnera ovládla spoločnosť Technopol Servis a začala ju tunelovať, z firmy vyviedla majetok za 20 miliónov eur. Polícia v rokoch 2016 a 2017 v prípade obvinila Pávekovú a ďalších troch ľudí, ktorí sú blízki Kočnerovi. Prípad sa stále vyšetruje. Kauza zmenky Dnes už bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská mala priamo na Kočnerov pokyn zaistiť, ako sa bude na súde vyvíjať proces v kauze zmenky televízie Markíza. Svojej bývalej podriadenej na ministerstve, sudkyni Zuzane Maruniakovej hovorila, ako má rozhodnúť o zmenkách, ktorých vyplatenie Kočner žiadal od televízie. Jankovská Kočnera podľa Threemy ubezpečovala, že vie preňho v prípade odvolania tiež zabezpečiť pozitívny výsledok, pretože to mala rozhodovať Jankovskej sestra Andrea Haitová. Dixia Sollaris Developerská spoločnosť Dixia Sollaris sa dostala do konkurzu po tom, ako prestala splácať úver na developerský projekt Urbanic v centre Bratislavy. Kočner podľa obvinenia využil niekoľko bielych koní, ktoré sa do konkurzu prihlásili a snažili sa takto vytiahnuť z firmy peniaze. Eco-Investment Prezident spoločnosti Eco-Investment Milan Fiľo čelil viacerým žalobám, na ktorých sa podľa obvinenia chcel Marian Kočner „priživiť“. Chcel najprv Fiľovi na súdoch pomôcť a potom od neho vytiahnuť peniaze. Spoločnosť tvrdí, že už od roku 2015 čelí koordinovanému masívnemu útoku skupiny osôb, no zároveň popiera, že by ovplyvňovala sudcov vo svoj prospech. Fiľo vyhlásil, že sa so Sklenkom nikdy nestretol. Maják Nádeje V kauze Maják nádeje išlo o budovu krízového centra pre týrané ženy v bratislavskom Starom Meste. S pomocou Pavla Ruska chcel budovu získať Kočner, no súdy nakoniec rozhodli v jeho neprospech. Prvá produkčná verzus Slovenský vodohospodársky podnik V spore ide o vyplatenie 14 miliónov eur. Sudcu Vladimíra Sklenku chceli podľa jeho výpovede podplatiť obe strany. Vodohospodári to pre SME popreli, s Prvou produkčnou sa redakcii nepodarilo skontaktovať. Spor o Carlton O hotel v centre Bratislavy sa s podnikateľom s realitami Erikom Mikurčíkom od roku 2016 sporia dvaja zo spolumajiteľov spoločnosti Eset. Za krádež hotela polícia trestne stíha Mikurčíka a jeho manželku. Threema Sklenku usvedčuje, že v súdnych sporoch o hotel sa angažoval proti Mikurčíkovi. Konkurz na Incognito Production Sudkyňa Angela Balázsová podľa obvinenia žiadala Sklenku, aby v konkurze na spoločnosť Incognito Production vymenil správcu konkurznej podstaty.

„Uviedol mu, že čo to s tým Marianom povyvádzali, že to treba dať do poriadku v prospech Páveka,“ píše sa v obvinení zadržaných sudcov o tom, ako Sádovský tlačil na Sklenku.

Sádovský je tiež medzi obvinenými sudcami.

Pávek povedal, že Sádovského nepozná a ani od nikoho iného nežiadal, aby mu vybavil rozhodnutia na súdoch v jeho prospech.

Kočner podľa Tótha tvrdil, že Sadovský sa vie na spoločenských akciách opiť a potom sa správa nemiestne, takže ho treba na takej akcii odfotiť alebo nahrať.

„Keby sa ho podarilo pri takom nemiestnom správaní zdokumentovať, mal by Kočner proti predsedovi krajského súdu kompromitujúci materiál,“ znie časť Tóthovej výpovede použitá v obvinení sudcov.

Kočnerovým špehom sa však získať kompromateriál s opitými sudcami nepodarilo. Sudcovia si ich podľa Tóthovej správy v priebehu dňa všimli.

„Bolo zrejmé, že sudcovia postupne zistili, že majú medzi sebou niekoho, koho nikto z nich nepozná,“ píše sa v zázname zo sledovania.

Špehovia sa preto radšej stiahli a večernú zábavu sudcov sledovali zvonku. Špehovia dúfali, že niečo zaujímavé odfotia aspoň na balkóne rekreačného zariadenia, ale nepodarilo sa im to.

U Fica v garáži

Sádovský sa podľa Sklenkovej výpovede zaujímal aj o spor podnikateľa Milana Fiľa, ktorý je prezidentom akciovej spoločnosti Eco-Investment vlastniacej napríklad ružomberské papierne, s advokátom Pavlom Korytárom.

Fiľo čelil od roku 2016 viacerým žalobám zo strany firmy H.K.T, ktorú zastupoval Korytár a za ktorou bol v podľa Sklenku v skutočnosti podnikateľ Zoroslav Kollár. V spore šlo milióny eur a Kočner spolu s ďalšími vplyvnými ľuďmi sa na tom podľa Sklenku chcel priživiť.

„Je to úplný nezmysel. S tou vecou nemám nič spoločné. Celé je to iba výmysel pána Fiľa, ktorý mal pocit, že nejaký advokát z Trnavy (Dr. Korytár) by bez nejakej podpory nevedel proti nemu bojovať,“ povedal pre SME Zoroslav Kollár.

Kočner sa v tomto spore podľa Sklenku snažil Fiľovi naoko pomáhať. Chcel pre neho vybaviť zamietnutie žalôb a zároveň mu ako právneho zástupcu dosadiť advokátsku kanceláriu Tibora Timára.

Sklenka tvrdil, že si ho pre tento spor zavolal aj sudca Sádovský, ktorý chcel na spore takisto ako Kočner zarobiť a zaujímal sa o všetky konania v tejto veci.

Kočner sa snažil Fiľovi pomáhať aj cez svoje kontakty v Smere, povedal Sklenka policajtom.

Sklenka tvrdí, že mu Kočner povedal, že Milan Fiľo je sponzorom Roberta Fica.

Práve pre Fiľov spor si vraj Kočner počkal Fica v Bonaparte. Chcel vraj, aby Fico vybavil, že Fiľa bude zastupovať Timárova kancelária.

Fico Kočnerovi podľa Sklenku povedal, že to vybaví. „On mu sľúbil, že to dá do poriadku. No nestalo sa tak,“ povedal Sklenka vo výpovedi.

Spoločnosť Eco-Investment poslala k tejto veci redakcii stanovisko, v ktorom odmieta spájanie Fiľa s Kočnerom či so Sklenkom. „Naša spoločnosť a osoba pána Fiľa sa stala terčom súdnych intríg a zákulisných hier,“ píše sa v stanovisku.

Cez Bödöra k Ficovi

Kočner sa podľa Tóthovej výpovede v kauze sudcov snažil cez Fica ovplyvniť aj rozhodovanie o svojej väzbe. Kočnera zatkli v júni 2018 v kauze zmenky a odvtedy je vo väzbe.

Kočner mal podľa Tótha blízky vzťah s podnikateľom Norbertom Bödörom a ten sa zúčastňoval na poradách takzvaného užšieho vedenia Smeru v hoteli Double Tree by Hilton.

Na tieto porady v čase, keď bol Fico ešte premiérom, chodili podľa Tótha aj oligarchovia Jozef Brhel, Miroslav Výboh a Juraj Široký.

Kočner po svojom zatknutí podľa Tótha poprosil Bödöra, aby sa prihovoril u Fica, aby vybavil jeho prepustenie u sudcu Ústavného súdu Mojmíra Mamojku. Ten bol predtým poslancom parlamentu za Smer.

Ústavný súd však v skutočnosti Kočnerovu sťažnosť odmietol. Mamojka už v januári poprel, že by ho niekto v tejto veci oslovil. Dodal, že s Ficom naposledy komunikoval v roku 2016, keď sa dohodli, že Mamojka nebude kandidovať v parlamentných voľbách.

Fico takéto stretnutia či lobing v prospech Kočnera tiež poprel.

„Pán Tóth, aby sa zachránil, už narozprával všeličo. V otázke, ktorú ste mi zaslali, nie je ani slovo pravdy,“ tvrdí Fico.

Na ďalšiu otázku o údajnom stretnutí v garáži s Kočnerom sa Fico do uzávierky nevyjadril.