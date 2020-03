Dobré ráno: Za ľudí stráži eurofondy, Sme rodina riadi SIS. Ako vyzerá nová vláda?

V Matovičovej vláde pribudne jedno ministerstvo.

15. mar 2020 o 23:59 Roman Cuprik, Jana Maťková

Štyri strany, jedna koalícia.

Po trinástich dňoch rokovania konečne došlo k zhode, ako bude vyzerať nová vláda. Hoci debaty lídrov sprevádzali ostré odkazy cez médiá či sociálne siete, zdá sa, že sú nakoniec všetci spokojní.

Ako bude vyzerať nový kabinet a čo nám prinesie? Jana Maťková sa rozprávala s reportérom domácej redakcie denníka SME Romanom Cuprikom.

Krátky prehľad správ

Slovensko vyhlásilo núdzový stav. Na 14 dní budú zatvorené maloobchodné predajne aj služby. Otvorené budú len potraviny, lekárne, drogérie, pumpy či banky. Štát nezatvára reštaurácie, no jedlo bude len na výdaj alebo dovoz. Do nedeľného večera bolo na Slovensku potvrdených 61 nakazených na koronavírus.

Od dnes budú do ambulancii distribuované rúška a iné ochranné prostriedky. Štátne hmotné rezervy zároveň podpísali zmluvy na dodanie 30 miliónov ďalších rúšok do týždňa aj pol. Mali by byť teda k dispozícii všetkým občanom.

Piati sudcovia z Kočnerovej Threemy vrátane Moniky Jankovskej zostali vo väzbe, ďalších dvanástich stíhajú na slobode. Sú obvinení z korupcie, zo zasahovania do nezávislosti súdu a z marenia spravodlivosti. Kľúčovým svedkom je sudca Vladimír Sklenka, ktorý vyšetrovateľom opísal, ako Kočner ovplyvňoval chod súdov.

Vladimír Putin v sobotu podpísal novelu ruskej ústavy, ktorou si zabezpečil svoje pôsobenie na poste prezidenta do roku 2036. Súčasná ústava obmedzuje funkciu prezidenta na dve po sebe nasledujúce obdobia, no Vladimírovi Putinovi sa po novom jeho predchádzajúce pôsobenie v úrade akoby anuluje.

Na následky vojny v Iráne zomrie každých desať sekúnd jedno dieťa. Vyhlásil to Detský fond OSN v nádväznosti na desať rokov od začiatku vojny. Takmer tri milióny detí v krajine nechodí do školy, mnohé z nich ešte nikdy nesedeli v školských laviciach.

Odporúčanie

Ak ste už nejaký ten čas doma a snažíte sa nezblázniť, skúste popri seriáloch, filmoch či knihách aj spoločenské hry. Napríklad si môžete precvičiť svoje mozgové bunky s hrou Desiatka, vytvoriť vlastné sny a prežiť ich s hrou Dreamscape alebo sa klasicky rozhádať s rodinou pri Activity alebo Dostihy a sázky.

Ak máte aj vy svoju obľúbenú hru, dajte nám o nej vedieť v podcastovom klube denníka SME na Facebooku.

