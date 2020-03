Koronavírusom by sa mohlo nakaziť 25 percent ľudí, očakávajú štátni analytici

Inštitút zdravotnej politiky hovorí o troch možných scenároch.

17. mar 2020 o 11:13 Peter Kováč

BRATISLAVA. Ak by Slovensko v súvislosti s koronavírusom nerobilo žiadne opatrenia, už na prelome marca a apríla by bolo chorobou Covid 19 nakazených až 45 percent ľudí.

Ukazuje to analýza, ktorú spracoval Inštitút zdravotnej politiky.

Premiér Peter Pellegrini ju spomínal ešte vo svojich pondelkových večerných vystúpeniach, keď povedal, že počet nakazených ľudí na Slovensku by sa mal pohybovať hlboko pod štyridsiatimi percentami. Štátni analytici predstavili kompletnú analýzu verejnosti v utorok ráno.

Dáta hovoria o tom, že vďaka výrazným obmedzeniam, ku ktorým pristúpila vláda, by mal nárast ochorenia na Slovensku dosiahnuť vrchol po šesťdesiatich dňoch od nákazy prvého človeka, čo je prelom apríla a mája.

Vysoké čísla nárastu nových pacientov zrejme potrvajú následne ďalších 15 až 20 dní a potom začnú pozvoľna klesať.

Ide o hodnotu, ktorá je podľa analytikov "zvládnuteľná" pre zdravotný systém na Slovensku.

Ráta s tým model stredne prísnych obmedzení, pri ktorom analytici vyrátali, že nakaziť by sa malo približne 25 percent populácie.

V porovnaní s prvým, najkrízovejším scenárom, je to teda o 20 percent ľudí menej.

"Choroba má v tomto prípade dlhší celkový priebeh, a tak pomer infikovaných osôb klesá pod desať percent až v 75. deň," píšu štátni analytici k variantu, ktorý sa očakáva na Slovensku.

Desaťtisíce ľudí budú mať symptómy

Podľa tohto variantu sa ako deň nula epidémie ráta nedeľa, a teda dnešok je len druhým dňom epidémie.

Pravdepodobný scenár pre ďalšie dni hovorí o tom, že v desiaty deň, čiže budúcu stredu, bude 455 pacientov so symptómami, 34 ľudí bude hospitalizovaných a päť pacientov bude potrebovať akútnu hospitalizáciu vrátane ventilácie.

Na 60. deň, teda v úvode mája, by malo mať symptómy choroby Covid 19 podľa predpokladov 52 025 ľudí, 3866 by malo byť hospitalizovaných a 532 pacientov by malo potrebovať aj ventiláciu.

Na 100. deň sa čaká 322-tisíc ľudí so symptómami, takmer 24-tisíc hospitalizácií a 3294 ľudí v intenzívnej starostlivosti.

Sociálne oddeľovanie zaberá

Tretí možný scenár hovorí o najvýraznejšom obmedzení mobility ľudí, v ktorom je zahrnutá aj povinná karanténa s výnimkou nevyhnutných nákupov.

Vrchol nákazy sa podľa neho dosahuje po 110 dňoch od nákazy prvého človeka a pomer infikovaných osôb sa znižuje pod päť percent po vyše 150 dňoch.

Tento scenár však ráta aj s niektorými výnimočnými opatreniami, ku ktorým Slovensko nepristúpilo.

Ide vôbec o prvú analýzu možného šírenia koronavírusu, ktorú má v rukách štát.

Analytici v dokumente píšu o tom, že pripravia aj ďalšiu, v ktorej zohľadnia aktuálny vývoj ochorenia v krajine aj ďalšie dáta.

Zároveň však dodávajú, že prijaté opatrenia sa ukazujú ako účinné.

"Potlačenie epidémie prostredníctvom sociálneho oddeľovania je najlepšia možná forma reakcie na túto krízu a ako ukazuje náš model, znižovanie mobility a šírenia nákazy bude kľúčové pre limitovanie jeho rozsahu do najrizikovejších skupín," konštatuje analýza.

Varianty šírenia koronavírusu Pri vysokej mobilite obyvateľstva (žiadne alebo takmer žiadne obmedzenia) Peak : 26. dní po prvom nakazenom

: 26. dní po prvom nakazenom Nakazených pri vrchole : 45 percent populácie

: 45 percent populácie Mortalita: vysoká - ide o scenár, ku ktorému došlo v Taliansku a Španielsku Pri strednej mobilite obyvateľstva (stredne prísne obmedzenia, ku ktorým pristúpilo aj Slovensko) Peak : 60. deň

: 60. deň Nakazených pri vrchole: 25 percent populácie Pri výrazných obmedzeniach mobility (uzatvorené školy, povinná karanténa okrem nevyhnutných nákupov atď.) Peak : 110 dní

: 110 dní Nakazených pri vrchole: 10 percent

