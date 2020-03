Vodný koridor Dunaj – Odra – Labe by bol podľa mimovládok environmentálnym rizikom

Projekt za miliardy môže byť vzhľadom na nízke stavy hladiny riek navyše zbytočný.

17. mar 2020 o 12:58 SITA

BRATISLAVA. Vybudovanie vodného koridoru Dunaj – Odra – Labe môže ohroziť životné prostredie. Tvrdí to osemnásť mimovládnych organizácií zo Slovenska, Nemecka, Poľska, Českej republiky a Rakúska v liste, ktorý adresovali komisárovi Európskej únie (EÚ) pre životné prostredie Virginijusovi Sinkevičiusovi a komisárke EÚ pre dopravu Adine Văleanovej.

Agentúru SITA o tom informovala Andrea Settey Hajduchová zo slovenskej pobočky Svetového fondu na ochranu prírody (WWF Slovakia).

Podľa mimovládok plán poľskej a českej vlády vybudovať vodný koridor v hodnote minimálne 23 miliárd eur zásadne porušuje smernice EÚ o ochrane životného prostredia a musí byť zastavený.

Súvisiaci článok Ak by sa Česi rozhodli stavať kanál Dunaj-Odra-Labe, stál by viac než 23 miliárd eur Čítajte

Projekt sa má stať súčasťou transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), ktorá má viesť z Čierneho do Baltského mora. Podľa signatárov listu navrhovaný projekt nielen poškodí životné prostredie, ale ani nesplní svoj cieľ - vytvorenie vodnej cesty medzi morami. Preprava nákladnými loďami je podľa mimovládnych organizácií nepravdepodobná, pretože by bola príliš komplikovaná a trvala by veľmi dlho

„Tento projekt, hoci znie absurdne, je neustále pretláčaný zo strany poľskej a českej vlády. Ráta sa napríklad s vybudovaním bariéry pri Děčíne blízko nemecko-českých hraníc. Z dôvodu extrémne nízkej hladiny vody v Labe by jeho výstavba nepriniesla žiadny úžitok nákladnej doprave, na druhej strane by došlo k devastácii cenných riečnych biotopov,” povedal Olaf Bandt, predseda nemeckej organizácie Priatelia Zeme.

Výstavba podľa mimovládok nie je zlučiteľná s právnymi predpismi EÚ ako je Rámcová smernica o vode, smernica o biotopoch a smernica o vtákoch. Organizácie upozorňujú, že už dnes nie je v dobrom stave viac ako 60 percent európskych vôd a vodný koridor by situáciu výrazne zhoršil, pretože by znamenal výrazné ohrozenie pre rastliny a živočíchy typické pre nížinné rieky.

Medzi signatármi listu bola aj WWF Slovakia. „Kvôli výstavbe vodnej cesty by rieky Odra a Labe museli prejsť výraznými úpravami a vyrástli by na nich desiatky bariér. Významnú úlohu zastáva v projekte aj slovenský úsek rieky Morava. Kanál je plánovaný v území, ktoré je zaradené do Zoznamu mokradí medzinárodného významu podľa Ramsarského dohovoru. Dôsledky pre okolitú riečnu krajinu by boli devastačné,“ vysvetľuje Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.

Organizácie upozorňujú, že vzhľadom na čoraz častejšie dlhotrvajúce nízke vodné stavy sú spomínané rieky na mnohých úsekoch väčšinu roka nesplavné. Vodný koridor by tak podľa nich stál miliardy eur, spôsobil obrovské ekologické a hospodárske škody a napriek tomu by nepredstavoval dostatočnú alternatívu pre nákladnú dopravu. Alternatívou pre prepravu tovarov je dnes okrem železničnej dopravy aj vodné prepojenie vytvorené v minulosti: prieplav Rýn - Mohan - Dunaj.

WWF je medzinárodná mimovládna organizácia založená v roku 1961. Jej hlavným cieľom je ochrana, výskum a obnova životného prostredia. V súčasnosti je najväčšou nezávislou ochranárskou organizáciou na svete, pôsobí vo viac ako 100 krajinách a má vyše päť miliónov podporovateľov v celom svete. WWF pôsobí na Slovensku od marca 2014.