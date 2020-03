Kiska sa vzdá poslaneckého mandátu, do parlamentu nenastúpi

Kiska má problémy so srdcom.

17. mar 2020 o 13:49 Jakub Habas

BRATISLAVA. Bývalý prezident a predseda strany Za ľudí Andrej Kiska sa vzdá poslaneckého mandátu a do parlamentu nenastúpi.

Potvrdila to po stretnutí lídrov strán Veronika Remišová, ako prvý o tom informoval portál tvnoviny.sk.

Kisku by mal v parlamente nahradiť Tomáš Lehotský.

Podľa hovorcu Národnej rady Tomáša Kostelníka od Kisku zatiaľ neevidujú list, že sa vzdáva mandátu.

Šéf SaS Richard Sulík predtým povedal, že ak by sa Kiska vzdal mandátu, neprekvapilo by ho to.

Kiska nedávno oznámil, že má problém so srdcom a vynechal aj časť koaličných rokovaní, na ktorých ho zastúpila Veronika Remišová.

Už vtedy sa hovorilo, že do parlamentu zrejme nenastúpi .