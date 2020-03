Šéf inštitútu: Koronavírus dostane skôr či neskôr každý. Závisí, ako sa s ním vyrovná

Vieme zohnať pľúcne ventilácie pre všetkých, ktorí ich budú potrebovať, vraví Martin Smatana.

17. mar 2020 o 20:09 Ján Krempaský

Je pri aktuálne prijatých opatreniach prípustná obava ľudí, že skôr či neskôr sa koronavírusom nakazia a môžu zomrieť? Ako to vyzerá na základe vašich dát?

Je to skôr medicínska otázka. Náš model je stavaný tak, že jedného dňa sa každý infikuje. Nábeh infekcie vírusom je však postupný. Znamená to, že vždy, keď sa nakazí niekto, kto je v ohrozenej skupine, bude mať k dispozícii dostatočnú ľudskú alebo technickú kapacitu, aby sa oňho postarali. Aby sa jeho stav nezhoršil. Toto je výsledok dosahu prijatých opatrení, ktoré obmedzujú pohyb obyvateľstva. Nárast bude v súčasných podmienkach kontrolovanejší a pomalší, ale jedného dňa sa nakazí väčšina Slovenska.

Čo znamená väčšina Slovenska?

Náš model zachycuje periódu dvoch-troch rokov. Takže sme rátali s tým, že jedného dňa bude každý v kontakte s infekciou. Vybuduje si buď imunitu, alebo chorobu vyleží a ak bude potrebovať zdravotnú starostlivosť, tak mu bude poskytnutá.

Podľa vášho modelu, ktorý zohľadňuje aktuálne opatrenia na Slovensku v súvislosti s koronavírusom, by na stý deň malo byť vírusom nakazených desať percent populácie.

V ten konkrétny deň by to malo mať desať percent populácie. Lebo niektorí sa už vyliečia.

Z nich kritický priebeh by malo mať vyše tritisíc ľudí...

Na základe štúdie z pondelka 60 percent pacientov má príznaky. Z nich sedem percent potrebuje hospitalizáciu a z nich 13,5 až 14 percent potrebuje intenzívnu starostlivosť.

Čo to znamená, že budú potrebovať intenzívnu starostlivosť?

Znamená to, že budú potrebovať buď prístroj ECMO (mimotelové membránové okysličovanie krvi, pozn. red.), alebo invazívny ventilátor. Je to len jedna časť, pretože potrebujeme aj personál. Dnes máme k dispozícii 550 takýchto prístrojov. Znamená to, že tritisíc pacientov by sme nezvládli. Tým, že to príde až o sto dní, respektíve kritická hladina o 60 dní, nám dáva dosť času, aby sme pripravili všetky podklady pre ústredný krízový štáb. Aby vedel buď prijať ďalšie cielené opatrenia, alebo dokúpiť prístrojovú techniku.

Dokázali by sme zhruba za necelých sto dní dokúpiť chýbajúce prístroje?

Jasné. Vieme to do dvoch týždňov. Už sa ohlasujú firmy, že epidémia je na ústupe v ázijských krajinách, a preto tieto kapacity vedia presunúť k nám.

Nehrozí teda Slovensku taliansky scenár, v ktorom sa podľa niektorých správ už rozhoduje, komu dajú umelú pľúcnu ventiláciu a komu nie?

Verím, že nie. Verím, že tým, že sme včas zaviedli prísne opatrenia, tak sme zabránili prudkému nárastu ochorení.

Keby sme zohnali hneď tritisíc pľúcnych ventilácií, budeme mať k nim dostatok personálu?

Na to, bohužiaľ, neviem odpovedať. Umožnila sa však mobilizácia zdravotníckeho personálu. Tak v prípade, že by hrozil kritický stav, verím, že sa personál popresúva, aby sme vedeli poskytnúť túto zdravotnú starostlivosť. Avšak najmodernejšie prístroje, ktoré sú k dispozícii, sú takmer plne automatické, takže jeden človek by mohol obsluhovať aj viaceré. Lenže istý čas zaberie, kým sa ich kompetentný pracovník naučí používať, a nie sú pre každého pacienta.

Kto je najohrozenejšou skupinou z pohľadu nákazy koronavírusom?

Sú to starší ľudia. Z posledných dát, ktoré máme od pondelka, vyplýva, že to výrazne rastie v skupine nad 70 rokov života. Platí to aj z pohľadu potreby hospitalizácií aj komplikácií v tejto vekovej skupine.

Ak vrchol nákazy bude na stý deň, niekedy v druhej polovici júna, aký dlhý čas sa ľudia nebudú môcť riadne vrátiť do práce a deti do škôl?

Toto je najväčšia otázka, ktorú dnes nevieme, bohužiaľ, zodpovedať. A nevie ju zodpovedať asi nikto. Lebo ani v Číne či v Južnej Kórei, kde je už vírus na ústupe, nevedia zodpovedať, ako to ďalej bude. Kým nebudeme mať aspoň dva týždne údajov a zmapované všetky ohniská a nebude po inkubačnej lehote tých, ktorí sa vrátili z Talianska pred uzavretím hraníc, tak nebudeme vedieť odporučiť žiadnu zmenu v týchto opatreniach na základe dát.

Na základe dát hrozí, že niektoré lokality alebo komunity by mohli byť uzavreté ako v Českej republike?

Ak budeme mať dáta od mobilných operátorov, tak budeme vedieť presne povedať, že nejaké obce alebo segregované skupiny majú vyššiu chorobnosť alebo sú viac ohrozené. A ak by sa ukázalo, že sa tam nákaza šíri rýchlejšie, ako je priemer, tak najlepším opatrením je ich dočasná uzávera.

Ako rýchlo môžete mať dáta od mobilných operátorov?

Už sme vypýtali dáta, tak veríme, že tento týždeň alebo začiatkom budúceho ich budeme mať.

