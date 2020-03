O návrat do vlasti požiadalo 1918 Slovákov

Štát prosí žiadateľov, aby sa snažili dostať čo najbližšie k Slovensku a zjednodušiť tak celý proces.

18. mar 2020 o 14:55 (aktualizované 18. mar 2020 o 16:04) TASR

BRATISLAVA. O repatriáciu požiadalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR prostredníctvom zastupiteľských úradov SR v zahraničí 1918 osôb. Po rokovaní vlády a ústredného krízového štábu to uviedol šéf diplomacie Miroslav Lajčák (nominant Smeru).

Podľa Lajčáka sa nachádzajú na viacerých kontinentoch, na niektorých z nich ide o jednotlivcov. "Prosíme preto žiadateľov, aby sa snažili maximálne priblížiť k Slovensku a zjednodušiť tak repatriáciu," uviedol Lajčák. Oznámil, že prevoz bude zabezpečovaný najmä prostredníctvom autobusovej dopravy, výnimočne i letecky, autobusová preprava bude zadarmo.

Lajčák pripomenul priority pri selekcii prednostne vyčleňovaných osôb na repatriáciu. "Prednosť majú maloletí, tehotné ženy, tí, ktorí boli vyslaní za prácou, respektíve študenti. Naopak najviac trpezliví, musia byť tí, ktorí si vyšli za golfom, alebo spoznávať pláže," zdôraznil. Zároveň priznal, že mediálne najhlučnejší, ktorí sa dožadujú prevozu vládnym špeciálom, sú práve takíto dovolenkári.

Lajčák oznámil, že zabezpečených je 157 autobusov s kapacitou vyše 8000 miest a viacerí leteckí prepravcovia, ktorí sú schopní zabezpečiť prevoz v rámci celého sveta. Leteckú prepravu však bude nutné zaplatiť. Repatriácia sa uskutočnila v prípade vyše stovky osôb z Rakúska, vyše tridsiatich ľudí z Maďarska. "V spolupráci s Českou republikou zabezpečujeme prevoz približne 80 osôb z Kanárskych ostrovov, ďalších desiatich v spolupráci s Rakúskom z Maroka. Vo štvrtok (19. 3.) budú vypravené autobusy na prepravu občanov z Talianska a Švajčiarska s viac ako *** občanmi a v stredu odchádzajú prvé autobusy na prevoz zo Spojeného kráľovstva. V ďalších dňoch by sa autobusmi mali prevážať ľudia z Francúzska, Talianska, Slovinska, Chorvátska a ďalších krajín.

Lajčák zdôraznil, že všetky organizovane repatriované osoby musia nastúpiť do zariadení rezortu vnútra na dobu do diagnotikovania na nový koronavírus. V prípade negatívnych testov budú prepúšťaní do domácej karantény. "Je to povinné, nemožno s nami vyjednávať. Ako sa to udialo, že niekto nechce do takejto karantény nastúpiť preto, lebo má stravovacie limity," zdôraznil Lajčák.

Pripojil aj skúsenosť z utorňajšej prepravy z budapeštianskeho letiska, ktorému predchádzalo získanie výnimky zo strany maďarských orgánov. "Napriek tomu, že občania boli poučení o izolácii, pri prestupe z maďarského do slovenského autobusu polovica z nich utiekla spolu s rodinnými príslušníkmi, ktorí ich na hraniciach čakali," priblížil. Zakročiť musela polícia, ktorá podľa Lajčáka zasahovala aj pri nesúhlase ľudí, ktorých do karanténneho centra v Gabčíkove doviezol autobus. "Ak akceptujeme podmienky ktoré štát ponúka, musíme ich rešpektovať až do konca," uviedol Lajčák.

Ľudí vracajúcich sa osobnou dopravou vyzval k sledovaniu informácií na webe ministerstva.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.