Environmentálne organizácie vyzývajú vládu k riešeniu klimatickej krízy

Aktivisti radia, že nevyčerpané peniaze by vláda mala realokovať a v programovom období 2021 – 2027.

18. mar 2020 o 19:59 SITA

BRATISLAVA. Vytvorenie definície energetickej chudoby, dopracovanie nízkouhlíkovej stratégie či zmena vedenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Aj tieto kroky by podľa environmentálnych organizácií združených do Slovenskej klimatickej iniciatívy (SKI) mali pomôcť v boji s klimatickou krízou.

Iniciatíva to uviedla v tlačovej správe, ktorú agentúre SITA zaslal Palo Hlubina koordinátor z SKI.

Platforma dnes vyzvala novú vládu, aby v súvislosti s klimatickou krízou začala podnikať konkrétne kroky. Ponúkla jej 12 riešení, ktoré podľa nej pomôžu v boji s klimatickou krízou.

Okrem uvedených opatrení navrhuje SKI aj zahrnutie energetickej efektívnosti do všetkých dôležitých noriem a dokumentov, zhodnotenie doterajšieho stavu utlmovania výroby elektriny z uhlia na Hornej Nitre či zaviesť ÚRSO povinnosť zverejňovať všetky dokumenty, ktoré sa týkajú cenových konaní energetických monopolov.

Podľa SKI by si mala dať vláda za cieľ podporiť desaťnásobne viac projektov so zatepľovaním rodinných domov a rozbehnúť propagačnú kampaň na jeho podporu. Vláda by pritom mala integrovať procesy programov zatepluj.sk, Zelená domácnostiam a kotlíkových dotácií tak, aby žiadateľ vybavil všetko jednou žiadosťou a zároveň, aby ľudí motivovali nielen k výmene zdroja tepla alebo inštalácii ekologických kotlov, ale v prvom rade k znižovaniu tepelných strát, a teda spotreby energie v rodinných domoch.

Ekologickí aktivisti radia, že nevyčerpané prostriedky z operačného programu Kvalita životného prostredia by vláda mala realokovať a v programovom období 2021 – 2027 uvoľňovať vo forme dotácií na projekty zvyšujúce energetickú hospodárnosť budov.

„Napĺňajú sa tie najpesimistickejšie scenáre klimatickej zmeny a dôsledky týchto zmien začíname výrazne pociťovať aj na Slovensku. Tým, že klimatická zmena akceleruje rýchlejšie, ako sa predpovedalo, každé ďalšie odkladanie riešení klimatickej zmeny bude sociálne aj ekonomicky veľmi bolestivé,“ povedal Peter Robl z SKI.

SKI je platforma, ktorá spája jednotlivcov a organizácie s myšlienkou, aby sa téma klimatickej zmeny a ochrany životného prostredia stala celospoločenskou prioritou. Zakladajúcimi členmi SKI sú Budovy pre Budúcnosť, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE, Priatelia Zeme - CEPA a Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied.