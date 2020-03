Poriadne nevedeli, kam ich vedú. Skončili na Veľkom Rozsutci

Zahraniční dobrovoľníci z Čadce opisujú jeden zo svojich prvých výstupov na Slovensku.

21. mar 2020 o 16:55 Peter Dlhopolec, The Slovak Spectator

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/778617847&color=%23096f52&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Tuhlo a dul vietor. Bol november, no predsa sa všetci vybrali na túru.

Skupinka zahraničných dobrovoľníkov, ktorí pôsobia v organizácii Keric v Čadci, sa vyštverali na Veľký Rozsutec. O zlate nepočuli a o existencii Malého Rozsutca sa dozvedeli až cestou.

O zimnom dobrodružstve v smere Štefanová – Veľký Rozsutec a späť rozpráva Suna z Turecka a Sebastian z Rakúska, a to v najnovšom dieli anglického podcastu Spectacular Slovakia.

