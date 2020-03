Denník z karantény v Gabčíkove. Kedy je čas na gitaru

Sobota, 21. marca 2020 v karanténe pre koronavírus.

22. mar 2020 o 6:47 Adam Brodanský

Všetky texty o novom koronavíruse budú na SME.sk odomknuté a prístupne pre každého, považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného.

ADAM BRODANSKÝ (rozvojový pracovník, záchranár, skaut) je od stredy 18. marca v karanténe. Dobrovoľne sa ju po návrate z Afriky rozhodol stráviť v ubytovni ministerstva vnútra v Gabčíkove, aby doma v Kežmarku neohrozil starého otca.

Zánovné zariadenie vníma s pokorou, pripomína mu internát spred 30 rokov. Dni v izbe s veľkosťou niekoľko štvorcových metrov si kráti prípravou vlastnej šou, ktorú zverejňuje na svojom facebooku. Vystupuje v nej napríklad ako Majster N. Pre SME z karantény píše svoj denník.

(sobota, 21. marca 2020)

Budím sa skoro

Budím sa skoro, ešte za šera. Mám rád tie skoré rána. Ešte je ticho a ráno tu na dolniakoch počuť jarné spevy vtáčkov. Pritom viem, že doma v Kežmarku sneží.

Idem sa modliť, ale ešte zaspávam. Miešajú sa mi sny a modlitba. Také, ktoré len viem že boli, ale minútu po zobudení si ich už nepamätám. Potom niekedy sa vrátia v dni ako flasbacky. Sú to prekvapenia z vlastného mozgu. Fajn, o to dobrodružnejší život.

Mám tu gitaru, ktorá mi včera došla aj s mojím nákupom. Je pre kohosi na štvrtom poschodí. Píšem na ňu číslo izby s menom a čakám na príchod hasičov v skafandroch, aby som ich poprosil ju odniesť hore.

Teraz zbierajú smeti, ktoré my smieme položiť iba pred dvere. Na výmenu nám nechávajú nové vrecko na odpad. Po siedmej, tak ako každé ráno, donesú raňajky.

“ Teraz zbierajú smeti, ktoré my smieme položiť iba pred dvere. „ Adam Brodanský

Položia naše porcie na stoličku pred dverami, zaklopú a už ich niet. Pred tým než otvoríme, si musíme dať rúšku. Voláme za nimi "ďakujem" a prajeme trpezlivosť na tento deň. Podanie ruky a vykecávanie na chodbe si musíme odpustiť.

Až po raňajkách

Až po raňajkách mohli odniesť gitaru. Chlapi v bielych skafandroch s respirátormi a okuliarmi. Vždy sa ponáhľajú a vždy sú fajn a ochotní. O chvíľu dostávam ďakovnú správu od Michala, že gitara došla. Dúfam že bude hrať na balkóne.

Zdá sa to zbytočnosť, ale po raňajkách si sadám k zápisníku, spraviť si denný plán. Okrem nekonečného ťukania do telefónu chcem dnes stihnúť poriadnu rozcvičku, učiť sa záchranárske veci. Krátko po tom čo mi skončí karanténa by som mal nastúpiť do môjho pôvodného oboru - na záchranku.

Pred obedom

Pred obedom volám kolegyňu Dominiku z bunky zacvičiť si. Máme už interný humor. Stretávali sme sa v Nairobi odkiaľ sme prileteli. Ona bola dobrovoľníčkou v inej organizácii, tak ale tých pár Slovákov v Keni sa už nájde. A tak sme zdrhali z Afiky tými istými letmi, a teda sme boli aj vhodnými adeptmi na spoločnú karanténu.

“ A tak sme zdrhali z Afiky tými istými letmi, a teda sme boli aj vhodnými adeptmi na spoločnú karanténu. „ Adam Brodanský

Opakujeme pár sérii cvikov dodržujúc karanténny odstup. Činiek niet. Po zahriatí zdvíham stoličky na delty a batoh na bicepsy. Hľadám po bunke kde by som sa zavesil a zazhyboval si. Niet zárubne aspoň na posledné články prstov. Otvorím skriňu a čo nevidím! Strecha v ceste Gacopyz Nov. To ma prepadla spomienka na útržok textu z knihy poľského horolezca Wojteka Kurtyku s názvom Čínsky maharadža.

Poznám jej divadelné spracovanie a práve som ju dočítal. To bude dnešné video! Napoly prečítam, napoly zahrám tento úryvok a prepašujem tam ešte pár karanténnych vtipov a prianí. Odpálilo ma niekde úplne inde. Škrtám text a premýšľam záber.

Nebude to sranda

Nebude to až taká samozrejmá sranda ako Majster N, ale čo už. Trocha si doberiem Petra z Divadla Kontra, poteším kamošov. Rozumieť mi nebudú všetci, ale to sa na mňa hodí.

Dominika ma ide točiť, má si z čoho uťahovať, lebo to ako sa chystám si uťahovanie zaslúži. Dáva mi cenné slovenčinárske rady o intonácii. Niekoľko pokusov o nakrúcanie sa skončí mojou alebo jej chybou a spoločným smiechom. Asi na piaty to dávame.

Prišiel obed

Hŕstkova polievka s údeným mäsom a chlieb. Na internete si karanténisti prajú dobrú chuť a diskutujú. Či je polievka dosť dobrá a či je jej dosť. Nuž, ja som spokojný. Ďakujem neznámym tetám kuchárkam ktoré nám kdesi opodiaľ varia.

Poobede postujem video, klikám do toho a píšem si s priateľmi.

Z internetu vieme, že už aj tu v Gabčíkove sú pozitívne nálezy v testoch. Dokazuje to, že karanténa po návrate je správne opatrenie. Tieto prípady sú zachytené tu a máme istotu že nikoho nenakazia, alebo sa minimalizovalo riziko a možné kruhy.

Ako s nimi

Ako s nimi, či s nami, ďalej neviem. Som tu štvrtý deň a nemal by som byť prekvapený ak ma čaká ďalších desať. Vidím, že okolo budov lietajú Samaritáni, Hasiči, Polícia, Civilná ochrana. Ich príslušnosť je každým dňom viac zahalená do pribúdajúcich skafandrov. Viem že makajú, aj napriek materiálovej a informačnej neistote.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.